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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου “ζήτησαν να προσαρτηθούν” στο Ισραήλ αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ανάμεσα στα “χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού”, δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή “The Sunday Briefing”.

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Netanyahu on FOX:



The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against Hezbollah. pic.twitter.com/nVkH9dmjYc — World Source News (@Worldsource24) July 5, 2026

Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πρόσφατη συμφωνία Ισραήλ–Λιβάνου, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω διπλωματικών εξελίξεων στην περιοχή.

Όπως είπε, ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έχουν περισσότερα εργαλεία να αξιοποιήσουν» για την ενίσχυση των περιφερειακών σχέσεων, ενώ εκτίμησε ότι ο Λίβανος θα επιθυμούσε να απαλλαγεί από τη Χεζμπολάχ.

Χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και Δρούζοι, σουνίτες, καθώς και μέρος σιιτικών πληθυσμών στον Λίβανο, θα επιθυμούσαν αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας.

Αν και δεν πρόκειται για επίσημη ειρηνευτική συμφωνία, το πλαίσιο Ισραήλ–Λιβάνου, όπως έχει διαμορφωθεί με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, προβλέπει μελλοντική εξομάλυνση των σχέσεων υπό προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη συνοριακή ζώνη ασφαλείας.