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Ο Υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική, καθώς διευκολύνει πλέον τη διαδικασία έκδοσης υποπτών από άλλες χώρες προς τον Λίβανο.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαιρέτισαν τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, η οποία τερματίζει οριστικά μια πρακτική που δεν είχε εφαρμοσθεί εκτελεστικά από το 2004.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχάρη τον Λίβανο για το σημαντικό αυτό βήμα προόδου, καλλιεργώντας παράλληλα την ελπίδα για παρόμοιες πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Ο Λίβανος γίνεται η πρώτη χώρα του αραβικού κόσμου που καταργεί την θανατική ποινή μετά την απόφαση του κοινοβουλίου να την αντικαταστήσει με ισόβια κάθειρξη με επιβαρυντική εργασία.

Ιστορική απόφαση στον Λίβανο

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακτέλ Νασάρ χαρακτήρισε την κατάργηση «ιστορικό βήμα».

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Ο Ράμζι Κάις, ερευνητής για θέματα Λιβάνου στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «ένα τεράστιο βήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη ρήξη με μια σκληρή και αυθαίρετη ποινή που δεν θα έπρεπε ποτέ να επιβάλλεται».

رغم توقف تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان منذ سنوات طويلة، لا تزال العقوبة قائمة في القانون



واليوم، يقف مجلس النواب أمام خيار مفصلي: الإبقاء عليها، أو حذفها نهائيًا من التشريعات اللبنانية واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية



Although Lebanon has not carried out executions for many… pic.twitter.com/r5cmnLRnde August 11, 2026

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες ζητούσαν τη θεσμοθέτηση του μορατόριουμ ή την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής, χαιρέτισαν επίσης το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Η πλειοψηφία του 128μελούς κοινοβουλίου του Λιβάνου ψήφισε υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής, με εξαίρεση το κοινοβουλευτικό μπλοκ της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος δεν είχε εκτελέσει καμία θανατική ποινή από το 2004. Από τότε είχαν εκδοθεί δεκάδες θανατικές καταδίκες, οι οποίες όμως στη συνέχεια ανεστάλησαν ή μετατράπηκαν σε άλλες ποινές.

Η ΕΕ συγχαίρει τον Λίβανο

Η δήλωση του Υπάτου Εκπροσώπου της ΕΕ σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο:

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον Λίβανο για την υιοθέτηση του νόμου που καταργεί τη θανατική ποινή. Πρόκειται για μια νομοθεσία-ορόσημο που συνιστά σημαντικό βήμα προόδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα.

Η κατάργηση της θανατικής ποινής για όλα τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής εφαρμογής της, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, το οποίο βασίζεται στο de facto μορατόριουμ (αναστολή) των εκτελέσεων που διατηρείται στον Λίβανο από το 2004 και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας να σέβεται, να προστατεύει και να υπηρετεί το δικαίωμα στη ζωή.

Ως η πρώτη χώρα της περιοχής που καταργεί τη θανατική ποινή, ο Λίβανος δίνει ένα ισχυρό παράδειγμα για άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ενισχύοντας τη δυναμική παγκόσμια τάση προς την κατάργηση και την αυξανόμενη διεθνή υποστήριξη για τον τερματισμό της θανατικής ποινής παγκοσμίως.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή να την καταργήσουν και, έως ότου επιτευχθεί η κατάργηση, να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις ως πρώτο βήμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη συνέχιση της στενής συνεργασίας της με τον Λίβανο για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, και επαναλαμβάνει τη θερμή υποστήριξή της στην ατζέντα μεταρρυθμίσεων των λιβανικών αρχών και στη δέσμευσή τους για την εδραίωση του κράτους και την προστασία των πολιτών του.

Παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστεί η ισόβια κάθειρξη με επιβαρυντική εργασία, καθώς ορισμένοι νομοθέτες ανέφεραν ότι οι όροι της νέας αυτής ποινής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο Λίβανος περιλαμβάνει πράγματι την ποινή των καταναγκαστικών έργων στη νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις του, ωστόσο ακόμη και αυτές σπάνια έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης πόρων και χωρητικότητας στις υπερπλήρεις φυλακές της χώρας.

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