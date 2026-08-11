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Συριακό δικαστήριο καταδίκασε την Τρίτη σε θάνατο τον ανατραπέντα ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος δικάστηκε ερήμην και κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα που περιλαμβάνουν δολοφονίες, βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14 ετών πολέμου στη χώρα.

Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη του Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση που έβαλε τέλος στην επί δεκαετίες σκληρή διακυβέρνηση της οικογένειάς του στη Συρία, καθώς και στον βίαιο πόλεμο που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους.

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Ο Άσαντ εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Δαμασκό καθώς οι δυνάμεις των ανταρτών πλησίαζαν, πριν από σχεδόν δύο χρόνια, και σήμερα βρίσκεται στη Μόσχα.

Φωτο αρχείου – Πηγή: Reuters

Κατά τη διάρκεια της δίκης πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων την Τρίτη, δικαστής επέβαλε στον Άσαντ τη θανατική ποινή για εγκλήματα που αφορούν «προμελετημένη και εκ προθέσεως δολοφονία περισσότερων του ενός ατόμων και παιδιών, βασανιστήρια, αυθαίρετη κράτηση και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σε θάνατο καταδικάστηκε επίσης ο Άτεφ Νατζίμπ, αξιωματούχος ασφαλείας επί διακυβέρνησης Άσαντ.

Ο Άσαντ, ο οποίος γεννήθηκε το 1965, έγινε πρόεδρος το 2000, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χαφέζ. Διατήρησε την εξουσία της οικογένειάς του, καθώς και την κυριαρχία της αλαουιτικής κοινότητας, σε μια χώρα όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι σουνίτες μουσουλμάνοι. Παράλληλα, διατήρησε τη Συρία ως σύμμαχο του Ιράν και ως χώρα εχθρικά διακείμενη προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διακυβέρνηση του Άσαντ, η οποία διαμορφώθηκε κατά τα πρώτα της χρόνια από τον πόλεμο στο Ιράκ και την κρίση στον Λίβανο, χαρακτηρίστηκε από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μετά την Αραβική Άνοιξη του 2011. Τότε, Σύροι πολίτες βγήκαν στους δρόμους ζητώντας δημοκρατία, για να βρεθούν αντιμέτωποι με τη θανατηφόρα καταστολή των Αρχών.