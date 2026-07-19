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Μέσω εκβιασμών και απειλών προς τον επιχειρηματικό κόσμο, η ίδια εξασφάλιζε κεφάλαια για το καθεστώς χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Παράλληλα, η Άσμα αλ Άσαντ εκμεταλλεύτηκε τη διεθνή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που προοριζόταν για τους σεισμόπληκτους του 2023, για να ενισχύσει την οικονομική επιβίωση της κυβέρνησης.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ κατέφυγε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ το ζευγάρι φέρεται να διατηρεί άδειες διαμονής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πρώην Σύρος πρόεδρος παραμένει αντιμέτωπος με διεθνή εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με χημικά όπλα κατά αμάχων.

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Ένα αγγελικό πρόσωπο, μια όμορφη παρουσία, μια θετική δημόσια εικόνα και πολλές υποσχέσεις για εξασφάλιση δικαιωμάτων. Η Άσμα αλ Άσαντ, η άλλοτε Πρώτη Κυρία της Συρίας που παρουσιαζόταν ως σύμβολο αλλαγής και διατυμπάνιζε την προάσπιση των ανθρωπιστικών αξιών, υπηρετούσε πιστά το στυγνό μπααθικό καθεστώς του συζύγου της· ένα καθεστώς που μισούσε τους ίδιους του τους πολίτες, καταπίεζε τις ελευθερίες και δολοφονούσε χιλιάδες στον βωμό του αυταρχισμού και της αναξιοκρατίας.

Πιθανή αντικαταστάτρια του Μπασάρ αλ Άσαντ

Μία ανάλυση του βρετανικού μέσου The Observer προσφέρει μία μοναδική ματιά στη ζωή της συζύγου του Μπασάρ αλ Άσαντ που ξεκίνησε από το Λονδίνο και κατέληξε να εξελίσσεται σε κεντρική φιγούρα για τη λειτουργία του καθεστώτος και τη λήψη των αποφάσεών του.

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Η ίδια εξεταζόταν από τους Ρώσους ως πιθανή αντικαταστάτρια του συζύγου της για την ηγεσία της Συρίας, δεδομένου ότι η Μόσχα είχε αρχίσει να αμφισβητεί την ικανότητα του Σύρου προέδρου να διαχειριστεί την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση.

The Observer: Putin wanted to replace Bashar al-Assad with his wife



The Kremlin was so disappointed with Bashar al-Assad that it considered replacing him with his wife, Asma al-Assad. However, the Syrian dictator reportedly mocked the idea.



According to The Observer, Asma… pic.twitter.com/501gjoGWnq July 14, 2026

Ο εκβιασμός του επιχειρηματικού κόσμου

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ειδησεογραφικό μέσο και επιθυμούν να διατηρούν την ανωνυμία τους, η Άσμα ασκούσε σημαντικό έλεγχο σε βασικούς τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς βοήθειας, για την οποία ο ΟΗΕ τελούσε εν γνώσει ότι υπεξαιρείτο, ενώ, μέσω ενός οικονομικού συμβουλίου, ασκούσε πιέσεις, τρομοκρατούσε και απειλούσε με συλλήψεις για να επηρεάσει τον επιχειρηματικό κόσμο.

Πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα; Υπό την καθοδήγηση της Άσμα αλ Άσαντ, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Συρίας εξαπέλυσε μια συστηματική εκστρατεία εκβιασμού εις βάρος της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας. Ισχυροί Σύροι επιχειρηματίες υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν ετήσια υπέρογκα ποσά, με το πρόσχημα ότι οι πληρωμές αυτές παρουσιάζονταν επίσημα ως «φιλανθρωπικές δωρεές». Στην πραγματικότητα, η καταβολή τους εξασφάλιζε στους επιχειρηματίες προνομιακή μεταχείριση από το προεδρικό παλάτι.

Η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου

Πίσω από το ανθρωπιστικό της προσωπείο, η Άσμα παρέμενε τελείως απαθής όταν οι συριακές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα τα ορφανοτροφεία της και εκμεταλλεύονταν μικρά παιδιά για λόγους πολιτικής πίεσης.

Άσμα αλ Άσαντ (Wikimedia Commons)

Για να ξεπλύνει τη βάναυση εικόνα της κυβέρνησης στο εξωτερικό, επιστράτευσε το Syria Trust for Development, έναν οργανισμό που ιδρύθηκε βάσει του Νόμου 93 του 1958 και απαγόρευε ρητά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα. Αυτό λειτούργησε ως το απόλυτο πολιτικό και επικοινωνιακό εργαλείο του προεδρικού ζεύγους.

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Ο οργανισμός διοργάνωνε φιλοκαθεστωτικές διαδηλώσεις και εκστρατείες προπαγάνδας, ενώ εκπρόσωποι του ταξίδευαν σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις για να προωθήσουν την προπαγάνδα του καθεστώτος και να ωραιοποιήσουν την κατάσταση.

Η απόλυτη αναλγησία της Άσμα αλ Άσαντ φάνηκε στη διαχείριση των συνεπειών από τον καταστροφικό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023, που ισοπέδωσε μεγάλες περιοχές της χώρας Αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για την υπεξαίρεση και απόκρυψη της διεθνούς βοήθειας, η οποία κατέληξε να στηρίζει την οικονομική επιβίωση του καθεστώτος αντί για τους σεισμόπληκτους.

Πού είναι οι Άσαντ σήμερα

Ενώ ο Observer γνωρίζει από δύο καλά πληροφορημένες πηγές ότι έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο στους δύο αδελφούς της Άσμα, και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, έχει δηλώσει ότι η ίδια είναι ανεπιθύμητη στη χώρα, η Άσμα δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι η βρετανική της υπηκοότητα έχει ανακληθεί.

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Παράλληλα, η εφημερίδα πληροφορήθηκε ότι η Άσμα και ο σύζυγός της διαθέτουν άδεια διαμονής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το ζευγάρι να ταξιδεύει συχνά από και προς το Ντουμπάι. Η τελευταία της επίσκεψη εκεί εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε μόλις τον περασμένο μήνα, με τη διαμονή της να καταγράφεται στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria.

The Observer reports that Bashar and Asma al Assad have residency in the UAE and have been travelling to and from Dubai, and that Asma's "last visit there is thought to have been as recent as last month, staying at the Waldorf Astoria hotel.



Assad remains one of the world’s most… — Heidi Pett (@heidipett) July 12, 2026

Την ίδια στιγμή, ο Άσαντ παραμένει ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους παγκοσμίως, αντιμέτωπος με πολλαπλά διεθνή εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της συριακής σύρραξης. Τα σημαντικότερα εξ αυτών, τα οποία εκδόθηκαν από τις γαλλικές αρχές, αφορούν τις επιθέσεις με χημικά όπλα στη Γούτα το 2013 —όπου εκατοντάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από αέριο σαρίν— καθώς και τον θάνατο των δημοσιογράφων Μαρί Κόλβιν και Ρεμί Οσλίκ το 2012, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της πόλης Χομς.

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Υπενθυμίζουμε ότι στις 8 Δεκεμβρίου, ο Μπασάρ αλ Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία και κατέφυγε στη Μόσχα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα έχοντας λάβει πολιτικό άσυλο, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Με πληροφορίες από The Observer

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