Για δηλητηρίαση του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στη ρωσική πρωτεύουσα, κάνει λόγο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η οργάνωση ζητά να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση, καθώς οι πληροφορίες που επικαλείται, είναι ανεπιβεβαίωτες. Μάλιστα, διάφορες αναφορές στο διαδίκτυο κάνουν λόγο πως ο πρώην πρόεδρος της Συρίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του Μπασάρ αλ Άσαντ με δηλητήριο είχαν κυκλοφορήσει ευρέως και τον Ιανουάριο του 2025, χωρίς ωστόσο και τότε να επιβεβαιωθούν ποτέ επισήμως.

