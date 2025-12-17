Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη χθες (16/12) σε κατάστημα Marks and Spencer στο Τσάρλτον του Λονδίνου, μετά από ύποπτη διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου διαχειρίστηκε 30 περιπτώσεις εισπνοής του τοξικού αερίου, με 11 ασθενείς να διακομίζονται στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα που έλαβαν θεραπεία ήταν εργαζόμενοι του καταστήματος και κανένας πελάτης δεν επηρεάστηκε, καθώς το κατάστημα δεν είχε ανοίξει ακόμη για το κοινό.

‘Major incident’ declared at M&S as 30 people treated and 11 taken to hospital for carbon monoxide poisoning pic.twitter.com/DOUzVM0t7c December 16, 2025

Έξι από τα μέλη του προσωπικού υποβάλλονται σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο, χωρίς να θεωρείται ότι υπάρχουν τραυματισμοί απειλητικοί για τη ζωή τους, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Γκρίνουιτς, Ντέιβιντ Γκάρντνερ.

Ο διοικητής της περιφέρειας της Πυροσβεστικής, Μπεν Κινγκ, επιβεβαίωσε αργότερα ότι το μονοξείδιο του άνθρακα ανιχνεύθηκε «σε ολόκληρο το κατάστημα», αφού ειδοποιήθηκαν από τους συναγερμούς μονοξειδίου που ενεργοποιήθηκαν γύρω στις 08:50 π.μ.

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν έλεγχο του κτηρίου και επιβεβαίωσαν ότι βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα. Αστυνομία, πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο κατάστημα μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού.

Multiple M&S staff hospitalised after carbon monoxide leak at London store https://t.co/DaTergQsJg pic.twitter.com/Y20ZdohZFy Advertisement December 16, 2025

Ο Τζέιμς Τζόνσον, Στρατηγικός Διοικητής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου, δήλωσε: «Μας κάλεσαν στις 09:32 σήμερα (16 Δεκεμβρίου) για περιστατικό στην οδό Γκάλλιονς, Τσάρλτον. Στείλαμε πολλούς πόρους στον χώρο, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών ασθενοφόρων, αλλά και εξειδικευμένων μονάδων όπως η Hazardous Area Response Team (HART) και προχωρημένους παραϊατρικούς ειδικούς».

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα και δύο μονάδες διάσωσης πήγαν στο σημείο. Οι πυροσβέστες, φορώντας αναπνευστικές μάσκες, χρησιμοποίησαν εξειδικευμένο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσουν συστηματικό έλεγχο του κτηρίου, όπου βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα.

Το μονοξείδιο του άνθρακα

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα τοξικό αέριο και αποτελεί προϊόν ατελούς καύσης της οργανικής ύλης, όταν επικρατούν συνθήκες ανεπαρκούς παροχής οξυγόνου (κλειστοί και μικροί χώροι). Συχνά παράγεται σε οικιακές συσκευές (σόμπες, στόφες, μαγκάλια, τζάκια, ψησταριές, καυστήρες κ.ά.), σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στα αυτοκίνητα παλαιότερης τεχνολογίας.

Advertisement

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άοσμο, άχρωμο και αρχικά μη εύκολα ανιχνεύσιμο από τον άνθρωπο. Τα πιο συχνά και άμεσα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης είναι πονοκέφαλος, ζάλη, αδυναμία, ναυτία και έμετος, πόνος στο στήθος και σύγχυση. Έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων και θάνατο.

(Με πληροφορίες από standard.co.uk, Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας)

Advertisement