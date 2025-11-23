Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον γιο της οικογένειας, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει το ζευγάρι από την Έδεσσα, 65 και 55 ετών, που δηλητηριάστηκε σοβαρά ύστερα από κατανάλωση άγριων μανιταριών και μεταφέρθηκε στην Ιταλία, όπου και βρίσκεται, για μεταμόσχευση ήπατος λόγω οξείας ηπατικής ανεπάρκειας.

Ο γιος τους εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του σε όσους στηρίζουν την οικογένεια και στο ιατρικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι οι γονείς του βρίσκονται υπό τη φροντίδα έμπειρων ειδικών και ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να αναρρώσουν.

Οι ίδιοι είχαν μαζέψει τα μανιτάρια, χωρίς να γνωρίζουν ότι ανήκαν στην ιδιαίτερα επικίνδυνη οικογένεια των «Αμανιτών». Μετά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο Έδεσσας και στο ΑΧΕΠΑ, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχουν υποστεί οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με C-130 στην Αθήνα και από εκεί σε δύο εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ιταλία (Ρώμη και Πίζα).

Τα άγρια μανιτάρια της οικογένειας «Αμανίτες» είναι από τα πιο τοξικά. Ακόμη και μικρή ποσότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο ήπαρ και τα νεφρά, ενώ τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται με καθυστέρηση, γεγονός που δυσκολεύει την έγκαιρη αντιμετώπιση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι τοξίνες τους δεν εξουδετερώνονται με το μαγείρεμα, τη θερμότητα ή την κατάψυξη.