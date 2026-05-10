Ορκίστηκε και επίσημα το Σάββατο 9 Μάϊου ο νέος Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές της 12ης Απριλίου.

Και παρότι το κόμμα του Μαγιάρ ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, κατέκτησε 141 από τις 199 έδρες του νέου κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για μία εντυπωσιακή άνοδο και μία μεγαλειώδη νίκη.

Μετά τη 16χρονη διακυβέρνηση του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, ο νέος και πολλά υποσχόμενος Πρωθυπουργός της χώρας, κάλεσε τους Ούγγρους να περάσουν μέσα από την «πύλη της πολιτικής αλλαγής».

Αλλαγή συστήματος και κράτου δικαίου

«Δεν θα κυβερνήσω την Ουγγαρία — θα υπηρετήσω τη χώρα μου», δήλωσε ο Μαγιάρ μετά την ορκωμοσία του στο κοινοβούλιο, αφήνοντας αιχμές για την προηγουμενη κυβέρνηση, που άφησε πίσω της οικονομικά εγκλήματα, σκάνδαλα και διαφθορά.

«Μιλάμε για έρευνες και ενέργειες που είναι απολύτως σύμφωνες με το κράτος δικαίου. Είναι ενδιαφέρον ότι ο σημερινός γενικός εισαγγελέας και η αστυνομία ξεκίνησαν ορισμένες έρευνες που δεν είχαν ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Ήδη ανακρίνουν ανθρώπους.», ανέφερε ο Ζόλταν Ταρ, ο νέος υπουργός Κοινωνικών Σχέσεων και Πολιτισμού.

Μαζική συγκέντρωση έξω από το κοινοβούλιο

Με παρουσία χιλιάδων πολιτών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού, ο Μαγιαρ απευθήνθηκε στους υποστηρικτικές του, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο στη Βουδαπέστη, δηλώνοντας «Δείχνετε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται».

«Δείχνετε την καλύτερη πλευρά της Ουγγαρίας, αυτής της χαρούμενης Ουγγαρίας. Αυτής της Ουγγαρίας που είναι ξανά δημοκρατική», δήλωσε ο 45χρονος φιλοευρωπαίος συντηρητικός πολιτικός.

Ο χορός που έγινε πολιτικό σύμβολο

Οι υποστηρικτές του νέου πρωθυπουργού γιόρτασαν κρατώντας σημαίες της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρασυρμένοι από τον ενθουσιασμό του μελλοντικού υπουργού Υγείας Ζολτ Χέγκεντους, ο οποίος επανέλαβε δημόσια τον χαρακτηριστικό χορό που τον έκανε διάσημο παγκοσμίως μετά τις εκλογές της 12ης Απριλίου.

🇭🇺Peter Magyar was inaugurated today and the new government celebrated.



The “dancing minister” performed his signature moves pic.twitter.com/8uhCUfKIon — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 9, 2026

Η τελετή ορκωμοσίας συνέπεσε με την Ημέρα της Ευρώπης και ο Πέτερ Μαγιάρ υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή σηματοδοτεί «την επιστροφή της Ουγγαρίας» στην Eυρωπαϊκή Ένωση.

