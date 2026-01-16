Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσιγκτον σήμερα (16/1) ο γιος του τελευταίου σάχη Ρεζά Παχλαβί δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί κυβέρνησης.

«Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, πρόκειται για ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια», είπε ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον για τις εξελίξεις στο Ιράν και συνεχάρη τους Ιρανούς που συνεχίζουν τον αγώνα στους δρόμους παρά τη δριμεία καταστολή και τόνισε ότι η σφαγή συνεχίζεται στη χώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Παχλαβί ξεκίνησε την ομιλία του με ενός λεπτού σιγή «για τον θαρραλέο ιρανικό λαό» και συνέχισε: «Η λεγόμενη Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση του Ιράν. Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, πρόκειται για ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια. Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει, όχι αν αλλά όταν (θα πέσει)».

«Θα επιστρέψω στο Ιράν. Μόνο εγώ μπορώ να εγγυηθώ μια ομαλή και σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι η ετυμηγορία που εξέδωσε δυνατά και καθαρά ο λαός μπροστά στις σφαίρες».

Εκτιμά ακόμη ότι το ιρανικό καθεστώς «επιτίθεται σαν πληγωμένο ζώο, μέσα στην απελπισία του να κρατήσει την εξουσία», επειδή «βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση».

Ο Ρεζά Παχλαβί, παρουσίασε αναλυτικά το δικό του σχέδιο για τη μεταβατική περίοδο, μιλώντας για την «επόμενη μέρα» μετά, όπως τη χαρακτήρισε, τη νίκη.

Όπως δήλωσε, διαθέτει «ένα σαφές σχέδιο για τη μετάβαση στη δημοκρατία», το οποίο βασίζεται σε 4 θεμελιώδεις αρχές: τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, τον σαφή διαχωρισμό κράτους και θρησκείας, τις ατομικές ελευθερίες και την ισότητα όλων των πολιτών, καθώς και το δικαίωμα του ιρανικού λαού να αποφασίσει δημοκρατικά για τη μορφή διακυβέρνησής του.

Ο Ρεζά Παχλαβί τόνισε επίσης ότι η μετάβαση θα είναι «ειρηνική, σταθερή και συντεταγμένη».

«Ο ιρανικός λαός αγαπά την Αμερική και απεχθάνεται αυτό το καθεστώς. Μετά την πτώση του, η κατάσταση θα είναι διαφορετική», δήλωσε ο εξόριστος διάδοχος.

Ποια είναι τα 6 σημεία του σχεδίου μετάβασης

Ο Ρεζά Παχλαβί ζητά «να κάνει έξι πράγματα»:

Να προστατεύσει τον ιρανικό λαό, αποδυναμώνοντας την ικανότητα του καθεστώτος για καταστολή, όπως για παράδειγμα, με τη στοχοποίηση της ηγεσίας της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς και της υποδομής διοίκησης και ελέγχου της.

Να ασκήσει και να διατηρήσει τη μέγιστη οικονομική πίεση στο καθεστώς.

Να επιτρέψει την απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Να απελάσει τους Ιρανούς διπλωμάτες από τις πρωτεύουσες και να αναλάβει νομικές ενέργειες κατά των υπευθύνων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

Να προετοιμαστεί για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν, με τη δέσμευση να αναγνωρίσετε μια νόμιμη μεταβατική κυβέρνηση όταν έρθει η στιγμή.