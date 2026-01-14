Η παγκόσμια ανάπτυξη «υποβαθμίστηκε» μετά την πανδημία Covid και η υποσαχάρια Αφρική πλήττεται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας και τον Guardian.

Ο οργανισμός με έδρα την Ουάσιγκτον αναφέρει ότι ο ρυθμός της παγκόσμιας ανάπτυξης είναι πλέον «ανεπαρκής για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εκεί που χρειάζονται περισσότερο» με αποτέλεσμα μία μεγάλη ομάδα χαμηλού εισοδήματος χωρών, κυρίως της υποσαχάριας Αφρικής (Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Μοζαμβίκη), να έχει υποστεί αρνητικό σοκ τα 6 τελευταία χρόνια.

Πολλές από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής έχουν πολέμους και λιμούς, σημειώνει η έκθεση, γεγονός που έχει καθυστερήσει την ανάκαμψή τους από την πανδημία.

Πηγή: iSTOCK

Η Νότια Αφρική και η Νιγηρία, που έχει γρήγορα αναπτυσσόμενο πληθυσμό, επίσης δεν κατάφεραν να αυξήσουν τα μέση εισοδήματά τους κατά την περίοδο αυτή, παρά την ανάπτυξη 1,2% και 4,4% αντίστοιχα το περασμένο έτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται «πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο», ιδιαίτερα χάρη στην καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση της οικονομίας των ΗΠΑ πέρυσι, αλλά η πρόοδος αναμένεται να είναι περιορισμένη το 2026, καθώς οι οικονομίες τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η οικονομία των ΗΠΑ εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, μετά από αναθεωρήσεις κατά 0,7 και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα από την τελευταία πρόβλεψη της Τράπεζας τον Ιούνιο. Η μελέτη της Τράπεζας έδειξε ότι η ευρωζώνη υστερούσε, με ανάπτυξη μόλις 0,9% το 2025 και προγραμματισμένη ανάπτυξη 1,2% το 2026.

Η έδρα της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον – Πηγή: iSTOCK

Σύμφωνα με τον Indermit Gill, επικεφαλής οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, για βιώσιμη ανάπτυξη, οι κυβερνήσεις σε αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, να ενισχύσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, το εμπόριο και την τεχνολογία, περιορίζοντας παράλληλα τη δημόσια κατανάλωση.

Παρά την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, η ανάπτυξη δεν επαρκεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τα 1,2 δισεκατομμύρια νέους κάτω των 16 ετών που αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας την επόμενη δεκαετία.

(Με πληροφορίες από Guardian)