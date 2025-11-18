Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Eurogroup, αλλά και από τα καθήκοντά του ως υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πασκάλ Ντόναχιου, προκειμένου να αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως έγινε γνωστό ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, θα ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του προέδρου μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών.

Ο 51χρονος Ντόναχιου, ο οποίος κατείχε την προεδρία του Eurogroup από το 2020 και επανεξελέγη τον Ιούλιο για νέα θητεία δυόμιση ετών, ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει στην Παγκόσμια Τράπεζα, με έδρα την Ουάσιγκτον, τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Managing Director) και Chief Knowledge Officer.

Σε εκτενή δήλωσή του, ο Ντόναχιου εξήγησε το σκεπτικό αυτής της επιλογής και υπογράμμισε τη σημασία του νέου ρόλου:

«Η αντιμετώπιση των αναγκών των πιο ευάλωτων και η ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας δεν υπήρξαν ποτέ πιο σημαντικές. Η αποστολή της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι να τερματίσει την ακραία φτώχεια και να ενισχύσει τη μοιρασμένη ευημερία σε έναν βιώσιμο πλανήτη. Παίζει καθοριστικό ρόλο μέσω πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη για τόσους πολλούς λαούς».

Συμπλήρωσε επίσης ότι βλέπει τη νέα του θέση ως συνέχεια της δημόσιας προσφοράς του:

«Θέλω να υπερασπιστώ το έργο αυτό. Η νέα θέση αποτελεί μια ευκαιρία να το κάνω και να συνεχίσω τη δημόσια υπηρεσία, με διαφορετικό τρόπο».

Ο Ντόναχιου τόνισε ακόμη ότι η προεδρία του Eurogroup υπήρξε για τον ίδιο μία από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας του:

«Ήταν προνόμιο να υπηρετήσω ως πρόεδρος και μέλος της Ευρωομάδας· έκανα το καλύτερο που μπορούσα κάθε μέρα. Θέλω να κάνω το ίδιο και στην Παγκόσμια Τράπεζα, σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στον κόσμο μας».

Στην Ιρλανδία, νέος υπουργός Οικονομικών από το κόμμα Fine Gael αναμένεται να διοριστεί εντός της ημέρας, σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση. Ο Ντόναχιου έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση δέκα διαδοχικών προϋπολογισμών, είτε ως υπουργός Οικονομικών είτε ως υπουργός Δημοσίων Δαπανών, και θεωρείτο με βεβαιότητα ότι θα επιδίωκε διεθνή θέση, καθώς είχε στο παρελθόν θέσει υποψηφιότητα και για τη θέση του επικεφαλής του ΔΝΤ.