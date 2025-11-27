Ο Πάπας Λέων έφτασε στην Τουρκία την Πέμπτη στο πρώτο του ταξίδι εκτός Ιταλίας ως ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας όπου αναμένεται να κάνει εκκλήσεις για ειρήνη στη Μέση Ανατολή αλλά και να προτρέψει την ενότητα μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών που είναι εδώ και αιώνες διαιρεμένες.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας επέλεξε την επί τω πλείστων μουσουλμανική Τουρκία ως τον πρώτο του προορισμό στο εξωτερικό για να σηματοδοτήσει την 1700ή επέτειο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας στην οποία και συντάχθηκε το Σύμβολο της Πίστεως,, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από τους περισσότερους χριστιανούς στον κόσμο.

Ο Λέων προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα Άγκυρα στις 12:22 μ.μ. (11:22) για ένα πολυάσχολο τριήμερο πρόγραμμα στην Τουρκία, πριν συνεχίσει το ταξίδι του στον Λίβανο. Θα έχει όλα τα βλέμματα του πάνω του καθώς θα εκφωνήσει τις πρώτες του ομιλίες στο εξωτερικό και θα επισκεφθεί ευαίσθητους πολιτιστικούς χώρους.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι, επειδή δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά για τις γεωπολιτικές απόψεις του Λέοντα, και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για να τις ξεκαθαρίσει», δήλωσε στο Reuters ο Massimo Faggioli, Ιταλός ακαδημαϊκός που παρακολουθεί το Βατικανό.

H κοινή προσπάθεια Βαρθολομαίου – Λέωντα για τη γεφύρωση του Σχίσματος των Εκκλησιών του 1054

Ο 70χρονος Λέων έχει προγραμματίσει να συναντήσει τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και να απευθυνθεί στους πολιτικούς ηγέτες στην τουρκική πρωτεύουσα.

Θα πετάξει το βράδυ της Πέμπτης για την Κωνσταντινούπολη, έδρα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, πνευματικού ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών παγκοσμίως.

Οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί Χριστιανοί χωρίστηκαν με το Σχίσμα Ανατολής-Δύσης του 1054, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γενικά επιδιώξει να οικοδομήσουν στενότερους δεσμούς.

Ο Λέων και ο Βαρθολομαίος θα ταξιδέψουν την Παρασκευή στην Ιζνίκ, 140 χλμ. νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σε μας ως Νίκαια, όπου οι πρώτοι εκκλησιαστικοί άρχοντες διατύπωσαν το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας, το οποίο καθορίζει τις βασικές πεποιθήσεις των περισσότερων χριστιανών σήμερα.

Σε απόκλιση από την συνήθη πρακτική – οι πάπες συνήθως μιλούν ιταλικά στα ταξίδια τους στο εξωτερικό – ο Λέων αναμένεται να μιλήσει αγγλικά στις ομιλίες του στην Τουρκία.

Μήνυμα Ειρήνης στο Λίβανο

Η ειρήνη αναμένεται να είναι ένα βασικό θέμα της επίσκεψης του Πάπα στο Λίβανο, η οποία ξεκινά την Κυριακή.

Ο Λίβανος, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανών στη Μέση Ανατολή, έχει συγκλονιστεί από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ και η σιιτική μουσουλμανική μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ του Λιβάνου μπήκαν σε πόλεμο, που κορυφώθηκε με μια καταστροφική ισραηλινή επίθεση.

Την περασμένη Κυριακή, το Ισραήλ σκότωσε τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, σε αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού, παρά την ετήσια εκεχειρία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Πάπα στο Λίβανο, αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.

Οι ηγέτες του Λιβάνου, ο οποίος φιλοξενεί 1 εκατομμύριο Σύρους και Παλαιστίνιους πρόσφυγες και επίσης αγωνίζεται να ανακάμψει μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης, ανησυχούν ότι το Ισραήλ θα κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις του τους επόμενους μήνες και ελπίζουν ότι η επίσκεψη του Πάπα θα προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή στη χώρα.

To δώρο στον Πάπα για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Όπως πολλοί Αμερικανοί την ετήσια γιορτή των Ευχαριστιών, ο Πάπας Λέων ταξίδευε την Πέμπτη, πετώντας από τη Ρώμη στην Τουρκία για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας.

Μολονότι ο πρώτος Αμερικανός πάπας μπορεί να μην είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα γεύμα με γαλοπούλα, γέμιση και άλλα παραδοσιακά πιάτα φέτος, αρκετοί δημοσιογράφοι που επέβαιναν στην παπική πτήση από τη Ρώμη προσπάθησαν να διασφαλίσουν ότι θα πάρει μια γεύση της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Καθώς ο Λέων χαιρετούσε τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στην τρίωρη πτήση του προς την Άγκυρα, δύο μέλη του Τύπου του πρόσφεραν σπιτικές κολοκυθόπιτες, μεταφερθείσες στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο ειδικά για τον ηγέτη της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών.

