Την απόφασή της να επιστρέψει με κάθε προσπάθεια στη Βενζουέλα από το Όσλο, όπου βρίσκεται για να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε η ηγέτης της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία παρέμενε κρυμμένη στη χώρα της, παρά τον κίνδυνο σύλληψης.

Η 58χρονη πολιτικός, κατά την επίσκεψή της στο νορβηγικό κοινοβούλιο, επισήμανε ότι ταξίδεψε για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας και ότι σκοπεύει να το φέρει πίσω στη χώρα «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Αποφεύγοντας να αποκαλύψει τον χρόνο ή τον τρόπο επιστροφής της, υπογράμμισε ότι θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι της» ώστε όχι μόνο να γυρίσει, αλλά και να συμβάλει στο να τερματιστεί «πολύ σύντομα» η «τυραννία», όπως είπε, τονίζοντας ότι «η αποκατάσταση της δημοκρατίας πρέπει να ολοκληρωθεί».

Η Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη χώρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες προκειμένου να παραστεί στην τελετή βράβευσης, ανέφερε ότι η θέση στην αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους.

Όπως δήλωσε, «όσοι ζουν στη Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς κατάφερε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.