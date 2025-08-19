Η Gelda Waterboer είναι παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας και κατάγεται από τη Ναμίμπια. Σε ένα βίντεο που ανέβασε η ίδια στο TikTok, εμφανίζεται μέσα στην τάξη την ώρα που τραγουδάει με τις μαθήτριες και τους μαθητές της ένα «διασκευασμένο» παιδικό τραγούδι. Το τραγούδι τονίζει το δικαίωμα των παιδιών να απολαμβάνουν σεβασμού σε σχέση με το αν και που επιτρέπεται να τα αγγίζει κάποιος. Ενώ δείχνει τα μέρη του σώματός της, η δασκάλα τονίζει τις περιοχές του σώματος που θεωρούνται «ιδιωτικές» και τραγουδάει με πάθος, καλώντας τα παιδιά να την μιμηθούν.

«Αυτά είναι τα ιδιωτικά μου μέρη, τα ιδιωτικά μου μέρη, τα ιδιωτικά μου μέρη – και κανείς δεν πρέπει να τα αγγίζει, κανείς δεν πρέπει να τα πιέζει. Και αν αγγίξεις τα ιδιωτικά μου μέρη, τα ιδιωτικά μου μέρη, τα ιδιωτικά μου μέρη – θα το πω στη μαμά μου, θα το πω στον μπαμπά μου, θα το πω στη δασκάλα μου», τραγουδούν η Waterboer και οι μαθητές της.

Η δασκάλα που ζει και διδάσκει στην Αφρική, στην πατρίδα της, λέει ότι έχει εισπράξει και αρνητικά σχόλια για την ανάρτησή της, αλλά δεν την ενδιαφέρει. Ενθαρρύνει τους ακόλουθούς της να αγνοήσουν όσους χλευάζουν τις προσπάθειές της, καθώς αναγνωρίζει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένας χώρος όπου κάθε είδους περιεχόμενο γίνεται αποδεκτό.

«Σας βλέπω όλους στην ενότητα των σχολίων να προσπαθείτε να με υπερασπιστείτε… Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Είμαι καλά. Δεν αισθάνομαι καν προσβεβλημένη. Κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου δεν παίρνουν ποτέ τα πράγματα στα σοβαρά. Όλα είναι “περιεχόμενο” για αυτούς. Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία, αρκεί να διαδίδεται το μήνυμα. Η νίκη είναι νίκη», γράφει.

Το δίκτυο eNCA της Αφρικής δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά σεξουαλικής βίας κατά παιδιών. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, το 40% όλων των σεξουαλικών αδικημάτων διαπράττονται κατά παιδιών.