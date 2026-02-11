Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Τριφυλίας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 3χρονου αγοριού, το οποίο κατέληξε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου από τους γονείς του, παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια και βήχα. Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να επιδεινώθηκε αιφνιδίως τα ξημερώματα της Τρίτης. Λίγο μετά τις 7 το πρωί υπέστη ανακοπή καρδιάς και ακολούθησε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία διήρκεσε περίπου 2 ώρες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το παιδί κατέληξε λίγο μετά τις 9 το πρωί. Πρόκειται για παιδί αλλοδαπών γονέων – ο πατέρας είναι υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου – οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Η οικογένεια έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.

Advertisement

Advertisement

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού. Η είδηση του θανάτου του 3χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια.