Την επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον Τζάστιν Μπίμπερ εξέφρασε η Χέιλι Μπίμπερ, δηλώνοντας θετική στο ενδεχόμενο να αποκτήσει και άλλα παιδιά από τρία μέχρι τέσσερα. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Τζακ Μπλουζ, τον Αύγουστο του 2024.

Η σύζυγος του τραγουδιστή μίλησε στο podcast «Therapuss» για τη μητρότητα και τον 16 μηνών γιο τους, αποκαλύπτοντας ότι ο μικρός έχει αρχίσει να μιλά και δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία στο μπάσκετ.

Advertisement

Advertisement

Όσον αφορά τα μελλοντικά της σχέδια ως μητέρα, η Χέιλι Μπίμπερ παραδέχτηκε ότι θα ήθελε ο γιος της να αποκτήσει αδερφάκι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σίγουρα θέλω ακόμη ένα παιδί». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν βιάζομαι, αλλά σίγουρα θέλω ακόμη ένα. Ίσως κάνω άλλα τέσσερα. Ίσως τρία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Το πηγαίνω μέρα με τη μέρα».

Hailey Bieber Shares Rare Update on Her and Justin Bieber's Son Jack Blues, and Says She Wants More Kids https://t.co/1v07bE1mo4 February 19, 2026

Μιλώντας για τον μικρό Τζακ Μπλουζ, η Χέιλι αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη του λέξη αυτή την περίοδο: «Μιλάει πολύ για το μπάσκετ. Λέει “μπάσκετ” όλη την ώρα. Πήγα σήμερα να τον σηκώσω από τον μεσημεριανό του ύπνο και μου είπε “μπάσκετ”. Είναι απίστευτο. Είναι τόσο αστείο».

Η Μπίμπερ ανέφερε επίσης ότι ο γιος τους άρχισε πρόσφατα να λέει και «παρακαλώ», εξηγώντας πως μέχρι πρότινος γνώριζε μόνο τη νοηματική κίνηση για τη λέξη: «Μόλις άρχισε να λέει “παρακαλώ”. Ήξερε πώς να κάνει το σήμα της νοηματικής για το “παρακαλώ” εδώ και πολύ καιρό. Οπότε αν του έλεγα “πες παρακαλώ”, έκανε με τα χέρια του».

Ο Τζακ Μπλουζ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2024 και λίγο μετά την ανακοίνωση της γέννησής του, πηγή είχε δηλώσει στο περιοδικό People: «Είναι και οι δύο πανευτυχείς. Το μωρό είναι ένα θαύμα. Είναι αξιολάτρευτο και είναι καλά στην υγεία του. Η εγκυμοσύνη ήταν κάτι που το επιθυμούσαν και το προσεύχονταν πολύ».

Στη συνέντευξή της στο «Therapuss», η Χέιλι μίλησε και για την εμπειρία της μητρότητας, δηλώνοντας: «Είναι τόσο διασκεδαστικό. Πάντα ήξερα ότι ήθελα παιδιά, πάντα ήθελα να γίνω μητέρα. Και μετά, όταν συμβαίνει, δεν ξέρεις τι να περιμένεις και δεν ξέρεις πώς θα είναι. Και ειλικρινά, είναι τόσο διασκεδαστικό».