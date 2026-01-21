

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, δεύτερη κυρία των ΗΠΑ Ούσα Βανς, γνωστοποίησαν την Τρίτη ότι η οικογένειά τους θα υποδεχθεί το τέταρτο παιδί της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το μωρό είναι αγόρι, ενώ η εγκυμοσύνη εξελίσσεται ομαλά, με τη γέννηση να τοποθετείται στα τέλη Ιουλίου.

Σε μήνυμα που ανάρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσαν ότι η υγεία τόσο της Ούσα Βανς όσο και του μωρού είναι καλή, τονίζοντας:

«Η Ούσα και το μωρό είναι καλά και ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε στην οικογένειά μας στα τέλη Ιουλίου».

We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7 — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026

Μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τους γιατρούς

Στο ίδιο πλαίσιο, το ζευγάρι δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στο πλευρό τους αυτή την περίοδο:

«Σε αυτή τη συναρπαστική αλλά και απαιτητική περίοδο, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στους στρατιωτικούς γιατρούς που φροντίζουν άριστα την οικογένειά μας, καθώς και στο προσωπικό που κάνει τόσα πολλά ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε τη χώρα, απολαμβάνοντας παράλληλα μια όμορφη ζωή με τα παιδιά μας».

Ο Τζέι Ντι και η Ούσα Βανς είναι ήδη γονείς τριών παιδιών και με τον ερχομό του τέταρτου ενισχύεται η εικόνα της οικογένειας του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται μόλις λίγους μήνες στα νέα του καθήκοντα.