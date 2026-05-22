Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο σήμερα καθώς οι νέες δηλώσεις από την πλευρά του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν την αισιοδοξία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται γύρω από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,66 δολάρια, ή 1,6%, στα 104,24 δολάρια το βαρέλι στις 06:05 ώρα Ελλάδος, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 1,11 δολάρια, ή 1,2%, στα 97,46 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε κατά 4,6% και το WTI μειώθηκε κατά 7,6%, με τις τιμές να κυμαίνονται απότομα καθώς μετατοπίστηκαν οι προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.Ι

ρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές με τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά οι χώρες εξακολουθούν να είναι διχασμένες για το απόθεμα ουρανίου της Τεχεράνης και τους ελέγχους στα Στενά του Ορμούζ.