Ο Φειδίας Παναγιώτου φέρεται πως δεν υπήρξε απολύτως ειλικρινής αναφορικά με το ακίνητο που μισθώνει έναντι 2.300 ευρώ και το οποίο παρουσιάζει ως «γραφείο». Σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο, το ακίνητο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας, ενώ περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη που απαγορεύει τη συχνή παρουσία και διέλευση τρίτων προσώπων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Cyprus Times, οι δημόσιες τοποθετήσεις του ευρωβουλευτή περί ενοικίασης «γραφείου» με μηνιαίο μίσθωμα 2.300 ευρώ – εκ των οποίων τα 1.600 ευρώ καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα 700 από τον ίδιο – εμφανίζουν σοβαρές αντιφάσεις. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ότι μισθώνει δεύτερο ακίνητο αξίας 1.200 ευρώ, στο οποίο διαμένει με τη σύντροφό του. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική, καθώς το ζευγάρι φέρεται να κατοικεί στο ακίνητο που δηλώνεται ως «γραφείο» και διαθέτει πισίνα.

Παρότι ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως υπέρμαχος της απόλυτης διαφάνειας, δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το μισθωτήριο συμβόλαιο του εν λόγω ακινήτου, το οποίο αποκαλύπτεται στο εν λόγω δημοσίευμα των Cyprus Times.

Το ύψος του ενοικίου που αναγράφεται στο συμβόλαιο – 2.300 ευρώ μηνιαίως – δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ότι πρόκειται για το ίδιο ακίνητο το οποίο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του Φειδία Παναγιώτου, χρησιμοποιείται ως επαγγελματικός χώρος.

Πολιτικό γραφείο σε γειτονιά της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, στα Κάτω Πολεμίδια; Η επιλογή, από μόνη της, συνιστά ιδιαιτερότητα. Γιατί στη Λεμεσό; Ο ίδιος δεν τεκμηρίωσε την απόφασή του ως πολιτική ή θεσμική ανάγκη, αλλά ανέφερε πως μετακόμισε στην πόλη ως «ερωτικός μετανάστης», παραλείποντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση πραγματοποιείται με επιβάρυνση των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Με απλά λόγια, επέλεξε να ζήσει με τη σύντροφό του στην πόλη καταγωγής της – μια καθαρά προσωπική επιλογή, άσχετη με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή.

«Το μισθωτήριο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα των Cyprus Times. «Δεν περιγράφει επαγγελματικό χώρο, αλλά κατοικία: τεσσάρων υπνοδωματίων, πλήρως επιπλωμένη, με πισίνα και κήπο, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως στα Κάτω Πολεμίδια. Στο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι ο ενοικιαστής «επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει για οικιστικούς σκοπούς».

Cyprus Times: «Ο Φειδίας Παναγιώτου αποκλίνει από την αλήθεια»

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκαλύπτεται η αντίφαση του νεαρού «αντισυστημικού» ευρωβουλευτή. Όταν ένα ακίνητο δηλώνεται και συμφωνείται συμβατικά για αποκλειστική χρήση ως κατοικία, αλλά στη δημόσια σφαίρα παρουσιάζεται ως «γραφείο ομάδας», τότε διαμορφώνονται δύο παράλληλες εκδοχές της πραγματικότητας. Και στις δύο, ο Φειδίας Παναγιώτου φαίνεται να αποκλίνει από την αλήθεια.

Αν πρόκειται για γραφείο, γιατί στο συμβόλαιο γίνεται σαφής αναφορά σε κατοικία; Και αν όντως λειτουργεί ως χώρος εργασίας, γιατί η ιδιοκτήτρια επιβάλλει όρους που παραπέμπουν σε αυστηρό καθεστώς οικιστικής χρήσης και όχι επαγγελματικού ακινήτου; Άλλωστε, μια απλή ματιά στις φωτογραφίες του αποκαλούμενου «γραφείου» αρκεί για να καταρρίψει τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για χώρο εργασίας.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, με θεατρικές κινήσεις στα έδρανα αίθουσας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγο έλειψε να ορκιστεί πως διαθέτει το «πράσινο φως» ώστε να καταβάλλει ο ίδιος τα 700 ευρώ του ενοικίου και τα υπόλοιπα 1.600 ευρώ να επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Ωστόσο, στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναγράφεται ενιαίο τίμημα 2.300 ευρώ, χωρίς καμία απολύτως αναφορά σε επιμερισμό του ποσού ή σε διαφορετικές πηγές πληρωμής. Πώς μπορεί, λοιπόν, ο πολίτης να γνωρίζει ότι ο ευρωβουλευτής πράγματι καλύπτει τα 700 ευρώ; Ποιος καθόρισε ποιο ποσό βαρύνει τον ίδιο και ποιο τους φορολογουμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Εύλογα γεννάται και το ερώτημα αν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές – τους οποίους ο Φειδίας Παναγιώτου καταγγέλλει συστηματικά από την πρώτη ημέρα της εκλογής του – διατηρούν «γραφεία» σε ήσυχες γειτονιές, με πισίνα, τέσσερις κρεβατοκάμαρες και ιδιωτικό κήπο, τονίζεται στο δημοσίευμα.

Το συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως αναφορά ότι το ακίνητο μισθώνεται για τις ανάγκες ευρωβουλευτή, ούτε ότι θα χρησιμοποιείται από συνεργάτες για παραγωγή περιεχομένου ή άλλες δραστηριότητες. Δεν γίνεται λόγος για επαγγελματική έδρα, πολιτικό γραφείο ή χώρο ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, η πολυσυζητημένη «διαφάνεια» του Φειδία Παναγιώτου καταρρέει. Όπως και αν διαβαστεί το έγγραφο, παραπέμπει ξεκάθαρα σε μια τυπική ιδιωτική μίσθωση κατοικίας, με τον ενοικιαστή να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη.

Συμβόλαιο και ερωτήματα

Είναι ενδεικτικό ότι στην παράγραφο 9(b) του συμβολαίου ο ενοικιαστής δεσμεύεται ρητά να χρησιμοποιεί το ακίνητο αποκλειστικά για οικιστικούς σκοπούς, ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση. Αν το ακίνητο χρησιμοποιείται ως γραφείο, τότε παραβιάζεται ευθέως το συμβόλαιο. Αν, αντιθέτως, χρησιμοποιείται ως κατοικία αλλά δηλώνεται ως γραφείο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε τίθεται ζήτημα παραπλάνησης με στόχο την απόσπαση δημοσίων κονδυλίων.

Εξ ορισμού, ένα γραφείο ευρωβουλευτή οφείλει να είναι προσβάσιμο στους πολίτες. Η παράγραφος 9(c), ωστόσο, είναι αποκαλυπτική: απαγορεύει ρητά την πρόσβαση του κοινού, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις συχνές επισκέψεις. Με τέτοιους περιορισμούς, είναι αδύνατον ένα ακίνητο να λειτουργήσει νόμιμα ως γραφείο εκπροσώπου των πολιτών. Η συγκεκριμένη πρόνοια επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για χώρο αποκλειστικά ιδιωτικής διαμονής.

Ένα γραφείο ομάδας ευρωβουλευτή, στην πράξη, προϋποθέτει επισκέψεις, συνεργάτες, ραντεβού, παραλαβές εξοπλισμού, συναντήσεις και παραγωγή περιεχομένου. Ακόμη και χωρίς παρουσία «κοινού», οι συχνές επισκέψεις – που το συμβόλαιο ρητά απαγορεύει – αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας ενός γραφείου.

Είτε ο χώρος δεν χρησιμοποιείται όπως παρουσιάστηκε δημοσίως μέσα από τις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου – οπότε το αφήγημα περί «γραφείου» καταρρέει – είτε πράγματι λειτουργεί ως γραφείο, γεγονός που συνεπάγεται τουλάχιστον ευθεία σύγκρουση με τους όρους της μίσθωσης που έχει υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση, μία από τις δύο εκδοχές δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί όρος της παραγράφου 5(iii) του συμβολαίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ενοικίου πέραν των δέκα ημερών, προβλέπεται επιβολή προστίμου 100 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Πρόκειται για μια υπερβολική, σχεδόν τοκογλυφική πρόνοια, η οποία δεν συναντάται σε σοβαρά επαγγελματικά μισθωτήρια. Αντίθετα, τέτοιου τύπου ρήτρες απαντώνται συχνά σε συμβάσεις που είναι διαμορφωμένες ώστε να δικαιολογούν δυσανάλογες χρηματικές ροές ή να ασκούν πίεση ασύμβατη με τις καθιερωμένες εμπορικές πρακτικές, αναφέρεται στο δημοσίευμα των Cyprus Times.

Εξίσου προβληματική είναι και η πρόνοια της παραγράφου 8(b), η οποία παρέχει στην ιδιοκτήτρια το δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της σύμβασης με ειδοποίηση μόλις δύο μηνών, χωρίς να απαιτείται παραβίαση όρων ή οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο ένα πολιτικό πρόσωπο να αποδέχεται τέτοια επισφαλή ρύθμιση για την υποτιθέμενη έδρα του γραφείου του, εκτός αν η σχέση με την εκμισθώτρια είναι τέτοια που το συμβόλαιο λειτουργεί περισσότερο ως τυπικό έγγραφο «για τα μάτια του κόσμου», παρά ως ουσιαστική και δεσμευτική συμφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει για τους ευρωβουλευτές την λεγόμενη Αποζημίωση Γενικών Εξόδων, ύψους 4.950 ευρώ τον μήνα, για λειτουργικά έξοδα όπως μίσθωση και συντήρηση γραφείων στη χώρα εκλογής, εξοπλισμό, αναλώσιμα, διοικητικά και «αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες».

Υπάρχει, όμως, μια λέξη που καθορίζει τα όρια: «εντολή». Τα χρήματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για δραστηριότητες που συνδέονται με την εντολή του ευρωβουλευτή — όχι για ιδιωτική άνεση, προσωπική επιχειρηματική παραγωγή ή κομματικά πρότζεκτ. Και σίγουρα δεν προορίζονται για να συνδυάζονται με προσωπική άνεση «σε δύο βάρκες».

Μάλιστα, το ίδιο το σύστημα έχει δεχθεί κριτική επειδή, σε αρκετές περιπτώσεις, πρόκειται για κατ’ αποκοπή επίδομα χωρίς υποχρέωση δημοσιοποίησης παραστατικών, όπως συμβαίνει και με άλλες δαπάνες. Αυτό, όμως, δεν «αθωώνει» τον Φειδία Παναγιώτου, ούτε δικαιολογεί τους λεκτικούς ακροβατισμούς που θολώνουν τα νερά. Με απλά λόγια, χρησιμοποιεί τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων για προσωπική άνεση ή ιδιωτική χρήση, ενώ παράλληλα κουνάει το δάχτυλο στους υπόλοιπους.

Η απάντηση του Φειδία

Ο ίδιος προσπάθησε να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του στα 700 ευρώ λέγοντας ότι ο χώρος αξιοποιείται και για παραγωγή podcast, υποστηρίζοντας πως έχει ενημερώσει σχετικά τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, δεν είναι αν τα podcast είναι «καλά» ή «κακά». Όταν ο ευρωβουλευτής παραδέχεται μικτή χρήση του χώρου, παραδέχεται ταυτόχρονα και την ανάγκη τεκμηρίωσης της αναλογίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής χρήσης – κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί.

Το συμβόλαιο που εξασφαλίσαμε δεν αφήνει καμία αμφιβολία: δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή αναφορά σε επαγγελματική χρήση. Αν πράγματι επρόκειτο για «γραφείο», θα περιμέναμε τουλάχιστον έναν όρο που να επιτρέπει τη χρήση του ως χώρου εργασίας. Αντίθετα, οι ρήτρες φωνάζουν ότι πρόκειται για κατοικία και όχι για πολιτικό ή επαγγελματικό χώρο.

Υπάρχει, μάλιστα, και ζήτημα που αφορά τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένας χώρος για να λειτουργήσει ως επαγγελματική στέγη πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ποια δημόσια υπηρεσία επαλήθευσε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για προσωπικό; Υπάρχουν συμβόλαια εργασίας για τους συνεργάτες, καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις;

Σύμφωνα με τους Cyprus Times: «Αν ο Φειδίας Παναγιώτου θέλει να πείσει, υπάρχει μια απλή συνταγή χωρίς θεατρινισμούς:

Να δημοσιοποιήσει την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επικαλείται για τη χρήση του χώρου.

Να δείξει πώς καταβάλλεται το ενοίκιο, με τραπεζικά εμβάσματα, ημερομηνίες και ποσά, ώστε να φαίνεται ποιος πληρώνει τι.

Να εξηγήσει γιατί υπέγραψε συμβόλαιο με ρήτρες κατοικίας, όταν δημόσια δηλώνει ότι πρόκειται για γραφείο ομάδας.

Το βασικό πολιτικό ζήτημα παραμένει: πώς προστατεύεται το δημόσιο χρήμα όταν το ίδιο ακίνητο παρουσιάζεται άλλοτε ως «γραφείο» και άλλοτε, στο συμβόλαιο, ως «σπίτι»; Απαιτείται σαφήνεια, τεκμηρίωση και απόλυτη διαφάνεια».

Πηγή: Cyprus Times