Ισραηλινοί στρατιώτες αναχαίτισαν μια διεθνή νηοπομπή που προσπαθούσε να παραδώσει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα και επιβιβάστηκαν στα πλοία της καθώς πλησίαζε την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι το ισραηλινό ναυτικό έχει καταλάβει και πλέον ελέγχει δύο πλοία του στολίσκου για τη Γάζα.

Advertisement

Advertisement

Οι ακτιβιστές στον στολίσκο για τη Γάζα, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν το βράδυ την αναχαίτισή του “από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις”.

“Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα”, δήλωσε ο στολίσκος Global Sumud. “Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη”, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ’ ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου “αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις” σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

“Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό”, έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε “συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή”.

«Πρόκειται για παράνομη επίθεση κατά άοπλων ανθρωπιστών. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να απαιτήσουν ενέργειες για την ασφάλειά τους και την απελευθέρωσή τους».

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Advertisement

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την επιβίβαση Ισραηλινών στα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα. Καλεί, παράλληλα, το Τελ Αβίβ να «διασφαλίσει την ασφάλεια όλων».

Νωρίτερα, ισραηλινά πλοία αναχαίτισαν τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως μετέδωσε το Reuters, το Ισραηλινό Ναυτικό κάλεσε το στολίσκο να αλλάξει πορεία προς το ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ, όπου η βοήθεια μπορεί να εκφορτωθεί και να μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Advertisement

«Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας δήλωσε ότι ο Ισραηλινός ομόλογός του τον διαβεβαίωσε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των ακτιβιστών που επιβαίνουν στο στολίσκο πλοίων με προορισμό τη Γάζα.

«Η επιβίβαση είχε προγραμματιστεί, το συζητούσαμε… με τον υπουργό Σαάρ, ώστε να μην υπάρξουν βίαιες ενέργειες από τις ένοπλες δυνάμεις του Τελ Αβίβ, και αυτό μου έχει διαβεβαιωθεί», δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Rai.

«Δώσαμε οδηγίες στην πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και στο προξενείο μας στην Ιερουσαλήμ να συνδράμουν όλους τους Ιταλούς που πιθανόν θα μεταφερθούν στο Ασντόντ, αλλά στη συνέχεια θα απελαθούν», πρόσθεσε.

Advertisement

Ο καπετάνιος του Alma απάντησε στις ισραηλινές δυνάμεις ότι θα συνεχίσουν το ταξίδι για τη Γάζα

Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν από τον καπετάνιο του Alma να σταματήσει την πορεία του προς τη Γάζα, εκείνος δεν υπάκουσε και απάντησε ότι θα συνεχίσουν.

Ένας συμμετέχων ονόματι Louay Charni δήλωσε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram: «Βρισκόμαστε στο πίσω μέρος του στόλου και συνεχίζουμε προς τη Γάζα. Κανείς δεν μας έχει αναχαιτίσει μέχρι τώρα».

Το Al Jazeera μετέδωσε νωρίτερα, πως πολλές από τις ζωντανές μεταδόσεις από τα πλοία που συμμετέχουν στο στολίσκο έχουν πλέον διακοπεί, καθώς ύποπτα ισραηλινά σκάφη περικυκλώνουν τα πλοία που προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.

Advertisement

Το Al Jazeera Mubasher αναφέρει ότι έχει χάσει την επικοινωνία με την ανταποκρίτριά του, Χαγιάτ Γιαμανί, η οποία επιβαίνει στο Sirius, ένα από τα πλοία του στολίσκου.

Προειδοποίηση Ισραήλ μέσω ασυρμάτου

Τυνήσιοι συμμετέχοντες στον στόλο για την άρση του αποκλεισμού στη Γάζα δήλωσαν ότι το Ισραηλινό Ναυτικό επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με όλους τους καπετάνιους του στολίσκου.

Σύμφωνα με αυτούς, ειπώθηκε ότι η συνέχιση της πορείας προς τις ακτές της Γάζας και η προσπάθεια να «σπάσει ο αποκλεισμός» θα θεωρηθεί «παραβίαση», που εκθέτει τους συμμετέχοντες σε σύλληψη και μεταχείριση σύμφωνα με τον νόμο.

Advertisement

Thiago Avila, member of the Global Sumud Flotilla, puts an IOF soldier in their spot as they tell them to turn around pic.twitter.com/RFG1aZW5XU — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Το March to Gaza καταγγέλλει την αναχαίτιση του Ισραήλ



Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την επιχειρούμενη αναχαίτιση εναντίον του στόλου μας: μεχρι στιγμης τα πλοία Alma και Sirius δέχθηκαν αναχαίτιση στις 21.35 ώρα Ελλάδας από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα.

Η ενέργεια αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό· αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής ατιμωρησίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί πολίτες, ακτιβιστές και κάθε προσπάθεια αντίστασης στην πολιορκία της Γάζας. Το κράτος του Ισραήλ έχει ήδη κληθεί από διεθνείς δικαστικές αρχές να λάβει μέτρα για την αποτροπή ενεργειών που μπορεί να συνιστούν γενοκτονία· παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να κλιμακώνει την επιθετικότητα του. Η αναχαίτιση/σύλληψη του στολού μας τεκμηριώνει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει τώρα — όχι με διαβεβαιώσεις, αλλά με πολιτικές και πρακτικές αποφάσεις που θα βάλουν φρένο στην εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού.

Αυτή η επίθεση προστίθεται σε σειρά προηγούμενων περιστατικών — Conscience, Madleen, Handala — που υπέστησαν πλήγματα ή αναχαιτίσεις σε διεθνή ύδατα, με τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η επανάληψη επιθέσεων εναντίον ειρηνικών αποστολών δείχνει σχέδιο και ατιμωρησία.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το ΥΠΕΞ στις 11 το βράδυ

Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Global Sumud Flotilla καλεί το March to Gaza Greece στις 23:00 το βράδυ στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Επιβεβαιωμένη αναχαίτιση στα πλοία Alma και Sirius του Παγκόσμιου Στόλου Sumud.

Το Ισραήλ διαπράττει άλλο ένα έγκλημα πολέμου ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό που στερείται πρόσβασης σε απολύτως αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια.

Για άλλη μια φορά προβαίνει σε πράξη διεθνούς πειρατείας σε διεθνή ύδατα ενάντια σε νόμιμη, άοπλη και ανθρωπιστική αποστολή αλληλεγγύης απαγάγοντας πολίτες ενάντια στην θέληση τους

Μέχρι στιγμής τα ελληνικά πληρώματα δεν έχουν υποστεί αναχαίτιση.

Καλούμε σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Σύνταγμα, Βασιλίσσης Σοφίας 1 απόψε στις 11 μ.μ.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας δεν είναι μόνοι τους.

Ο λόγος περνάει σε εμάς.

Όλοι και όλες στους δρόμους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του η ομάδα υποστήριξης εδάφους του March to Gaza Greece.

Λίγο πριν την αναχαίτιση

Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρίσκεται στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Οι ακτιβιστές που βρίσκονται στο πλοίο Captain Nikos παραμένουν ψύχραιμοι και χαμογελαστοί, αν και ξέρουν ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει να καταλάβει και το δικό τους πλοίο.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

«Έρχονται για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν», δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Ιμποτ, επιβάτης του στολίσκου, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δύο άλλοι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Χουάν Μπόρντερα, περιφερειακού βουλευτή από το ισπανικό κόμμα Compromis, επιβεβαίωσαν την προσέγγιση των σκαφών.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του είναι νόμιμος καθώς μάχεται εναντίον των μαχητών της Χαμάς στον παράκτιο θύλακα.