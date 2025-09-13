Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, περίπου 110.000 άτομα συμμετέχουν σε μια πορεία με τίτλο «Ενώστε το βασίλειό μας» στο κέντρο του Λονδίνου, την οποία οργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιαξλεϊ-Λένον. Πλήθος ανθρώπων που κυματίζουν σημαίες του Αγίου Γεωργίου και της Βρετανίας προχώρησαν από την περιοχή κοντά στη γέφυρα Waterloo Bridge προς το Whitehall.

Το μεσημέρι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους νότια του ποταμού Τάμεση, προτού κατευθυνθούν προς το Γουέστμινστερ, έδρα του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της πορείας «Unite the Kingdom».

Advertisement

Advertisement

🚨BREAKING: Massive crowds in London for a 'Unite the Kingdom' rally.



Organisers are expecting up to 1 million attendees. pic.twitter.com/RsLuOce9Ix — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 13, 2025

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, ενώ άλλοι είχαν φέρει μαζί τους σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «στείλτε τους σπίτι» και «σταματήστε τα πλοιάρια».

🇬🇧 #London flooded with crowds ahead of Tommy Robinson’s Unite the Kingdom rally #CharlieKirk

Streets packed 2.5 hours before start — police preparing for up to 1 million attendees. Could be Europe’s largest demonstration ever

British patriots are chanting the name of Charlie… pic.twitter.com/A8GdABBNwy — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 13, 2025

Μια μικρότερη αντιδιαδήλωση από την οργάνωση “Stand Up to Racism”, με πορεία υπό την ηγεσία μιας ομάδας γυναικών κατά της ακροδεξιάς, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών Zarah Sultana και Diane Abbott, συγκέντρωσε υποστηρικτές στο Russell Square πριν κατευθυνθούν προς το Whitehall. Η αστυνομία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εκτίμησε ότι το πλήθος αριθμούσε περίπου 5.000 άτομα, πολλά από τα οποία κρατούσαν πλακάτ με τα συνθήματα «καλώς ήρθατε πρόσφυγες» και «ενάντια στον Tόμι Ρόμπινσον», ενώ φώναζαν «πείτε το δυνατά, πείτε το καθαρά, οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

«Πιστεύουμε στον Τόμι»

Ο Ρόμπινσον έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή πορεία γιορτή της ελευθερίας του λόγου. Αναμένεται εξάλλου να αποτίσει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, έναν Αμερικανό συντηρητικό ινφλουένσερ ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη.

«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε σαν ένας για τις ελευθερίες μας», έγραψε ο Ρόμπινσον στο Χ.

Advertisement

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον, δηλώνει ότι είναι ένας δημοσιογράφος που αποκαλύπτει τα κακώς κείμενα του κράτους. Μεταξύ των υποστηρικτών του είναι και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό κόμμα της Βρετανίας, το Reform UK που έχει δει τον τελευταίο καιρό τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, έχει τηρήσει από στάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί αρκετές φορές μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.

«Θέλουμε πίσω τη χώρα μας, θέλουμε να επανέλθει η ελευθερία του λόγου», δήλωσε η διαδηλώτρια Σάντρα Μίτσελ. «Πρέπει να σταματήσουν την παράνομη μετανάστευση», πρόσθεσε. «Πιστεύουμε στον Τόμι».

Advertisement

Αστυνομικοί με ασπίδες κρατούσαν τις δύο διαδηλώσεις χωριστές, αλλά η αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το πλήθος της διαδήλωσης «Unite the Kingdom» και αναγκάστηκαν να «χρησιμοποιήσουν βία για να αποτρέψουν την παραβίαση του κλοιού ασφαλείας». Η αστυνομία του Λονδίνου είχε ανακοινώσει ότι θα αναπτύξει περισσότερα από 1.600 μέλη της σε όλο τη βρετανική πρωτεύουσα, εκ των οποίων 500 έχουν αποσπαστεί από άλλες περιοχές.

Μακριά από τις διαδηλώσεις κοντά στο Whitehall, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φωτογραφήθηκε ενώ παρακολουθούσε τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Άρσεναλ και της Νότιγχαμ Φόρεστ που διεξαγόταν στο Emirates Stadium του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian

Advertisement