Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε τραγικό θάνατο σε προάστιο της Λισαβόνας όταν εγκλωβίστηκε στο σπίτι τους που πλημμύρισε από την καταιγίδα Κλαούντια που πλήττει την Πορτογαλία από την Τετάρτη.

Η χώρα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, με τα σωστικά συνεργεία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Advertisement

Advertisement

Severe flooding due to heavy rainfall in Montijo, in the Lisbon Metropolitan Area, Portugal 🇵🇹 (13.11.2025) pic.twitter.com/g3UzYQ9fNH — Disaster News (@Top_Disaster) November 13, 2025

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμα τους, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το Σετούμπαλ είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία Κλαούντια, η οποία συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, χτυπώντας τόσο την ηπειρωτική Πορτογαλία όσο και το νησί Μαδέρα.

Severe flooding in Montijo in the Lisbon Metropolitan Area, Portugal today due to storm Claudia… pic.twitter.com/364VYozGGJ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2025

Η Πολιτική Προστασία έχει καταγράψει σχεδόν 1.000 συμβάντα, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων, κάποια από τα οποία προκάλεσαν διακοπές κυκλοφορίας και ζημιές σε οχήματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτροδότησης E-REDES, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης περίπου 20.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω των έντονων φαινομένων.

Advertisement

Η κακοκαιρία οδεύει προς τη Βρετανία

Η καταιγίδα Κλαούντια αναμένεται να πλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο και για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Houses and cars were submerged by floodwaters in Portugal after Storm Claudia battered the country, killing an elderly couple.



The storm is now moving toward the UK.



🔗 Read more: https://t.co/aXEr6hy7OD pic.twitter.com/f0PvTYnyAX — Sky News (@SkyNews) November 13, 2025

Η καταιγίδα Claudia πλήττει σήμερα Παρασκευή και αύριο την κεντρική και νότια Αγγλία και την Ουαλία με έντονες βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου που φτάνουν τα 80 μίλια/ώρα, προκαλώντας την έκδοση κίτρινων και πορτοκαλί προειδοποιήσεων από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για πλημμύρες.

Advertisement

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες ακύρωσαν δεκάδες δρομολόγια λόγω πλημμυρισμένων γραμμών, αυτοκινητόδρομοι όπως ο M5 έκλεισαν λόγω στάσιμου νερού και τα σχολεία έκλεισαν σε περιοχές όπως το West Midlands.