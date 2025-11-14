Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε τραγικό θάνατο σε προάστιο της Λισαβόνας όταν εγκλωβίστηκε στο σπίτι τους που πλημμύρισε από την καταιγίδα Κλαούντια που πλήττει την Πορτογαλία από την Τετάρτη.
Η χώρα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, με τα σωστικά συνεργεία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.
Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμα τους, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Το Σετούμπαλ είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία Κλαούντια, η οποία συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, χτυπώντας τόσο την ηπειρωτική Πορτογαλία όσο και το νησί Μαδέρα.
Η Πολιτική Προστασία έχει καταγράψει σχεδόν 1.000 συμβάντα, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων, κάποια από τα οποία προκάλεσαν διακοπές κυκλοφορίας και ζημιές σε οχήματα.
Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτροδότησης E-REDES, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης περίπου 20.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω των έντονων φαινομένων.
Η κακοκαιρία οδεύει προς τη Βρετανία
Η καταιγίδα Κλαούντια αναμένεται να πλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο και για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Η καταιγίδα Claudia πλήττει σήμερα Παρασκευή και αύριο την κεντρική και νότια Αγγλία και την Ουαλία με έντονες βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου που φτάνουν τα 80 μίλια/ώρα, προκαλώντας την έκδοση κίτρινων και πορτοκαλί προειδοποιήσεων από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για πλημμύρες.
Οι σιδηροδρομικές εταιρείες ακύρωσαν δεκάδες δρομολόγια λόγω πλημμυρισμένων γραμμών, αυτοκινητόδρομοι όπως ο M5 έκλεισαν λόγω στάσιμου νερού και τα σχολεία έκλεισαν σε περιοχές όπως το West Midlands.