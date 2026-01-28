Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin που σαρώνει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες προκαλώντας τεράστιες καταστροφές ενώ σήμερα 850.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που έφθασαν μέχρι τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, που σημειώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, προκάλεσαν πτώσεις δένδρων, πλημμύρες και κατολισθήσεις με τις υπηρεσίες διάσωσης να έχουν επέμβει σε πάνω από 1.500 περιπτώσεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 8.00 σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δένδρο που είχε ξεριζωθεί έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, ενώ ο άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση «μεταλλικής δομής» στο Μόντε Ρεάλ, στην περιοχή της Λεϊρία (κέντρο), σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Η πορτογαλική κυβέρνηση αντέδρασε με μια ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει την καταιγίδα «ακραίο κλιματικό γεγονός, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλά τμήματα της επικράτειας».

A passagem da depressão Kristin por #Lisboa provocou 333 ocorrências entre as 16h de 27/01 e as 10h30 de hoje. A CML, em articulação com as juntas de freguesia, mantém no terreno todas as equipas de limpeza e segurança, até à reposição da normalidade. pic.twitter.com/Mix0mHlMNO — Lisboa (@CamaraLisboa) January 28, 2026

Αρκετοί οδικοί άξονες παραμένουν αποκομμένοι, ή εν μέρει κλειστοί, μεταξύ των οποίων ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της χώρας, και η κυκλοφορία των τρένων έχει επηρεαστεί επίσης κατά περιοχές.

Esta quarta-feira foram registadas pelo menos 2600 ocorrências em Portugal continental devido à depressão Kristin, sobretudo queda de árvores e de estruturas e inundações.

Os distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa e Santarém foram os mais afetados, segundo a Proteção Civil. pic.twitter.com/h7GzLXlgcu — Now Canal (@Now_Canal_) January 28, 2026

Κλειστά τα σχολεία

Σε αρκετές περιοχές της χώρας τα σχολεία έμειναν κλειστά σήμερα, καθώς η Πορτογαλία πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από διαδοχικές καταιγίδες, με την καταιγίδα Kristin να πηγαίνει ήδη προς τα ανατολικά στα σύνορα με την Ισπανία, η οποία πασχίζει ακόμη να ανταποκριθεί στις συνέπειες ενός προηγούμενου συστήματος, της καταιγίδας Joseph.

Νεκρή από την κακοκαιρία και στην Ισπανία

Στην παράκτια πόλη Τορεμολίνος, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση μιας φοινικιάς χθες, Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα. Περισσότεροι από 160 δρόμοι σε όλη την Ισπανία επηρεάστηκαν από το χιόνι, περιλαμβανομένων 27 αυτοκινητοδρόμων στο κύριο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, όπως ο A-6 που συνδέει τη Μαδρίτη με το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το χιόνι κάλυψε επίσης τις στέγες των σπιτιών σε τμήματα της κεντρικής Μαδρίτης αλλά δεν προκάλεσε μεγάλα προβλήματα.

#28Ene #España #Madrid #Kristin

Estas son las impactantes imágenes de la inusual nevada que azota a Madrid como consecuencia de la tormenta Kristin que ya dejó destrozos en su paso por Portugal. – @NTN24 pic.twitter.com/2cnbjTDoHb — Reporte Ya (@ReporteYa) January 28, 2026

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET προειδοποίησε ότι μεγάλες περιοχές της χώρας μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ ισχυρούς ανέμους, με μερικές ριπές να φθάνουν την ισχύ τυφώνα. Οι αρχές σε τμήματα της νότιας περιφέρειας Αλμερία εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό λόγω της σφοδρότητας των ανέμων.

Τοπικές αρχές έκλεισαν πάρκα και σε ορισμένες περιοχές εξωτερικά αθλήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανεστάλησαν.