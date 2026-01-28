Αντιδράσεις από την τουρκική αντιπολίτευση έχει προκαλέσει η απόφαση πώλησης στην Ινδονησία φρεγατών οι οποίες προορίζονταν για το τουρκικό ναυτικό.

H τουρκική κοινοπραξία TAIS υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων με την Barzan Holdings του Κατάρ για τη ναυπήγηση δύο φρεγατών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συμφωνία είναι για λογαριασμό του πολεμικού ναυτικού της Ινδονησίας και πρόκειται για δύο φρεγάτες κλάσης Istif (ή «I»)- η έκτη και η όγδοη φρεγάτα του σχετικού προγράμματος και αρχικά προορίζονταν για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, ως τα TCG Izmir και TCG Icel.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας: Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Γιανκί Μπαγτσιόγλου, αντιπροέδρου του αντιπολιτευόμενου CHP και απόστρατου του τουρικού ναυτικού, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση να πουληθούν σκάφη τα οποία προορίζονταν για τον τουρκικό στόλο με βάση τους σχεδιασμούς και τη δομή δυνάμεών του ως κάτι που προκαλεί «σοβαρό προβληματισμό», αναφέροντας και την παρόμοια περίπτωση πώλησης περιπολικού σκάφους στη Ρουμανία.

Savunma sanayii, yalnızca ticari kazanç üzerinden değerlendirilebilecek bir alan değildir. ‼️



1/ Son dönemde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuvvet planlaması ve hedefleri doğrultusunda inşa edilen ya da inşası devam eden gemilerin, döviz elde etmek amacıyla üçüncü… pic.twitter.com/mFFF0sGLiA January 27, 2026

«Η ναυπήγηση αυτών των πλοίων σχεδιαζόταν ως αποτέλεσμα ετών αναλυτικών και επιστημονικών μελετών, με βάση τις αξιολογήσεις απειλών, τις επιχειρησιακές ανάγκες, τις προβλέψεις προσωπικού και την αντικατάσταση πλατφορμών που θα αποσυρθούν. Αν η απειλή δεν έχει αλλάξει, αν οι κίνδυνοι στις γύρω θάλασσες συνεχίζουν να αυξάνονται, αν η ανάγκη του ναυτικού μας για σύγχρονες φρεγάτες δεν έχει εξαφανιστεί, τότε σε τι στρατιωτική βάση πατούν οι αποφάσεις για πώληση;».

Ο Μπαγτσιόγλου συνεχίζει γράφοντας πως «σε μια περίοδο που τα στρατιωτικά και γεωπολιτικά ρίσκα αυξάνονται στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο και το ναυτικό τελεί υπό πίεση λόγω του αριθμού των πλατφορμών και ηλικιωμένων πλοίων, το να χάνονται κύριες μονάδες πριν επιτευχθούν οι στόχοι δυνάμεων είναι απαράδεκτο…σε ένα περιβάλλον όπου βλέπουμε την ολοένα και πιο σκληρή ρητορική Ελλήνων πολιτικών αφού η Ελλάδα προμηθεύτηκε μια φρεγάτα από τη Γαλλία, πόσο αντιφατικό είναι που δύο πολύτιμες φρεγάτες μας εξάγονται;».

Σε αντίστοιχο δημοσίευμα της Sozcu, με τίτλο «ολοκαίνουριο πολεμικό πλοίο προς πώληση από τον ιδιοκτήτη», αναφέρεται πως το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παρουσιάζει την πώληση ως μια ένδειξη της ποιότητας και τεχνολογίας που χαρακτηρίζει την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Sahibinden satılık sıfır savaş gemisi https://t.co/x0teSoArOl — Sözcü (@gazetesozcu) January 28, 2026

Με πληροφορίες από Naval News, Turkiye Today