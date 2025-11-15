Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

WATCH: Aerial shot captures the massive fire raging after the explosion at the industrial hub in Ezeiza, Argentina — C5N https://t.co/lQE9XSaSB8 pic.twitter.com/jEpWlbL3Fn — Rapid Report (@RapidReport2025) November 15, 2025

📰 | #EZEIZA | INCENDIO | 📰



Incendio en Ezeiza: Explosión industrial deja 20 heridos y evacuaciones.



Una explosión en el Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, provocó un incendio en una planta química que se mantiene activo. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre… pic.twitter.com/KL5xnxMv2l — El Portavoz Argentino 🇦🇷 (@ElPortavozARG) November 15, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP