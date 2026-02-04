Οι ΗΠΑ δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας, καθώς οι δωρητές διστάζουν λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τον αφοπλισμό της Χαμάς και του φόβου ότι ο πόλεμος μπορεί να επαναληφθεί.

Δύο πηγές με άμεση γνώση του σχεδιασμού του Συμβουλίου Ειρήνης ανέφεραν ότι οι οι δωρητές διστάζουν να δεσμεύσουν κεφάλαια για το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα από τον γαμπρό του Τραμπ.

Δημοσίευμα του Reuters αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εξασφαλίσει δεσμεύσεις χρηματοδότησης, καθώς οι δωρητές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι διαφωνίες γύρω από τον αφοπλισμό της Χαμάς θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιστροφή του Ισραήλ στους βομβαρδισμούς.

Η παράδοση των όπλων από τη Χαμάς αποτελεί βασική προϋπόθεση στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων ταυτόχρονα με τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την επίβλεψη της ανασυγκρότησης της Γάζας από ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο σχεδιασμός ενισχύθηκε αυτή την εβδομάδα με το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου. Ωστόσο, πηγές προσκείμενες στη Χαμάς αναφέρουν ότι η οργάνωση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει συνομιλίες για τον αφοπλισμό της, οι οποίες θεωρητικά θα πρέπει να προηγηθούν της έναρξης ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων πόλεων της Γάζας.

«Οι δωρητές θέλουν να δουν ότι η χρηματοδότηση θα αφορά την ανασυγκρότηση σε αποστρατιωτικοποιημένες περιοχές και όχι να ρίξουν τα χρήματά τους σε μια ακόμη εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε μία από τις πηγές. «Αν ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, τότε η χρηματοδότηση δεν θα είναι πρόβλημα».

Επτά δυτικοί διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι οι καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση – που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως – οφείλονται επίσης στο ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι ζητούν η διαχείριση των κεφαλαίων να γίνεται από τα Ηνωμένα Έθνη και όχι από το Συμβούλιο Ειρήνης.

Η καθυστέρηση βυθίζει τους Παλαιστίνιους στην αβεβαιότητα, χωρίς τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την απομάκρυνση των ερειπίων ή την αποκατάσταση βασικών υποδομών, ενώ εντείνει τις ανησυχίες μεταξύ συμμάχων πως η εύθραυστη εκεχειρία του Οκτωβρίου θα μπορούσε να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε επανάληψη των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χαμάς.

Σημειώνεται πως πέρα από τις κυβερνήσεις, πιθανοί δωρητές θα μπορούσαν να είναι και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Ποιος θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη;

Το κόστος της ανοικοδόμησης θα μπορούσε να κυμανθεί γύρω στα 100 δισ. δολάρια και θα κάλυπτε την ανοικοδόμηση μιας «Νέας Γάζας» από το μηδέν, η οποία – σύμφωνα με τον Κούσνερ – θα περιλαμβάνει παραθαλάσσιους πύργους, κέντρα δεδομένων και βιομηχανικά πάρκα.

Το σχέδιο δεν προβλέπει αποζημιώσεις για τους Παλαιστίνιους που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, ενώ δύο από τους διπλωμάτες ανέφεραν στο Reuters πως δεν έχει γίνει σαφές πώς το σχέδιο «Νέα Γάζα» θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα δικαιωμάτων γης.

Ο Κούσνερ δήλωσε στο Νταβός ότι τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην Ουάσιγκτον «όπου θα ανακοινώσουμε πολλές από τις συνεισφορές που θα γίνουν … από τον ιδιωτικό τομέα». Ωστόσο, οι δύο πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό του Συμβουλίου ανέφεραν ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη συγκεκριμένη διάσκεψη.

Ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι καμία ευρωπαϊκή ή δυτική χώρα δεν έχει ακόμη δεσμεύσει κεφάλαια για την ανασυγκρότηση της Γάζας.

«Χρειαζόμαστε σοβαρά ιδιωτικά κεφάλαια … οι Ευρωπαίοι δεν είναι σε θέση να τη χρηματοδοτήσουν», είπε ο ανώτερος διπλωμάτης, επικαλούμενος δημοσιονομικούς περιορισμούς και σημαντικές διαφωνίες στις δαπάνες για ξένη βοήθεια.

Την ίδια ώρα, πλούσια, πετρελαιοπαραγωγά αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας χωρίς μια ευρύτερη πολιτική λύση που να περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Σχεδιάζουν… τιμολόγηση ζωνών ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας

Σημειώνεται πως η Χαμάς έχει συμφωνήσει να συζητήσει τον αφοπλισμό της με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις, όμως ούτε η Ουάσιγκτον ούτε οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές έχουν παρουσιάσει στην οργάνωση κάποια λεπτομερή ή συγκεκριμένη πρόταση αφοπλισμού, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της Χαμάς στο Reuters.

Μία από τις πηγές με γνώση του σχεδιασμού του Συμβουλίου ανέφερε ότι θα ήταν δύσκολο να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς τουλάχιστον κάποια πρόοδο προς τον αφοπλισμό.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, αν θέλεις πραγματικά να (προχωρήσεις στην ανοικοδόμηση) με όλο το φάσμα της χρηματοδότησης, χρειάζεσαι τιμολόγηση των περιοχών», είπε η πηγή, υπονοώντας ότι το κόστος χρηματοδότησης θα προσαρμόζεται στον κίνδυνο, ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας σε κάθε περιοχή.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία, αλλά θέλουμε να δούμε ότι όντως προχωρά με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων».

Ένα από τα πρώτα καθήκοντα θα είναι η απομάκρυνση περίπου 68 τόνων ερειπίων και πολεμικών αποβλήτων από τη Γάζα. Το Συμβούλιο Ειρήνης βρισκόταν σε συνομιλίες με διάφορα μέρη για την ανάθεση πιθανών συμβάσεων, ανέφεραν η πηγή και Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Θα μπορούσαν να υπάρξουν αρκετές τέτοιες συμβάσεις, υποστήριξε η πηγή, διευκρινίζοντας πως ο σχεδιασμός θέλει ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο – υπό την εποπτεία του Συμβουλίου – να διαχειρίζεται τους διαγωνισμούς και την ανάθεση των συμβάσεων.

