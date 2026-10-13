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Η απουσία ενημέρωσης κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιθέσεων στο Ριάντ, που προκάλεσαν θύματα, προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα προστασίας των πολιτών.

Παρά τις επικρίσεις, η κυβέρνηση δεν παρείχε επίσημες εξηγήσεις, ενώ αναλυτές επισημαίνουν τις δυσκολίες στην αεράμυνα μιας τεράστιας χώρας με πολλές υποδομές.

Τη Δευτέρα, οι αρχές ξεκίνησαν εκ νέου την έκδοση προειδοποιήσεων, καλώντας ταυτόχρονα τους κατοίκους να αποφεύγουν τη διασπορά φημών σχετικά με τα συμβάντα.

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Η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει εδώ και μέρες να εκδίδει δημόσιες προειδοποιήσεις για επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις ημέρες προς το κοινό πριν από τις τέσσερις επιθέσεις στο Ριάντ, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 άτομα και τραυμάτισαν περισσότερα από 300.

Η Σαουδική Αραβία σταμάτησε τις προειδοποιήσεις

Η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί σταμάτησε να στέλνει ειδοποιήσεις προς το κοινό, αλλά συμπεραίνεται ότι γίνεται ώστε η Σαουδική Αραβία να προβάλλει μια εικόνα ηρεμίας στον λαό του και στον κόσμο, ενώ μαίνονται οι συγκρούσεις με τους Χούθι της Υεμένης.

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Η απουσία των προειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στο αεροδρόμιο ήγειρε ερωτήματα σχετικά με την αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας απέναντι σε επιθέσεις, καθώς και για την ικανότητά της να προστατεύσει κατοίκους και επισκέπτες, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις αξιωματούχοι δυτικών και αραβικών χωρών και πολιτικοί αναλυτές. Η έλλειψη προειδοποιήσεων εξηγείται από την επιθυμία του Ριάντ να προβάλλει μία εικόνα σταθερότητας και κανονικότητας.

Saudi warning system stayed silent before deadly airport attacks https://t.co/AJyjDZ8lXn https://t.co/AJyjDZ8lXn October 13, 2026

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτική της Σαουδικής Αραβίας ενέχει επίσης τον κίνδυνο να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η απουσία προειδοποιήσεων έχει αυξήσει την αβεβαιότητα.

«Αυτοί (η σαουδική κυβέρνηση) θέλουν να τα έχουν όλα: να ξεκινήσουν μια στρατιωτική επιχείρηση και ταυτόχρονα να προσπαθήσουν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον πληθυσμό και στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους», δήλωσε ο Σουλτάν Αλαμέρ, ένας Σαουδάραβας ακαδημαϊκός που εδρεύει στις ΗΠΑ και ανώτερος μόνιμος ερευνητής στο think tank Middle East Policy Council.

Η Σαουδική Πολιτική Άμυνα – η εθνική υπηρεσία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, διάσωσης και πυρόσβεσης που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Εσωτερικών και εκδίδει προειδοποιήσεις έγκαιρης προειδοποίησης – καθώς και το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν έχουν δώσει μέχρι σήμερα εξηγήσεις σχετικά με το γιατί δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις.

Την Δευτέρα, η Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε τις πρώτες της ειδοποιήσεις από τις 29 Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας για πιθανές απειλές στο Ριάντ και σε νότιες πόλεις. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει εάν η απόφαση να εκδοθούν εκ νέου ήταν αντίδραση στις επιθέσεις στα αεροδρόμια.

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Όλες οι χώρες του Κόλπου έχουν δεχθεί πλήγματα από ιρανικά drones και πυραύλους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο, αλλά η διαχείριση της κρίσης έγινε με διαφορετικό τρόπο.

Τι έκαναν άλλες χώρες του Κόλπου

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ έχει εκδώσει ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα πριν από σχεδόν κάθε επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων επιθέσεων τον Ιούλιο, όταν οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα. Επισης, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν ενεργοποιήσει επανειλημμένα σειρήνες καλώντας τον κόσμο να καταφύγει σε ασφαλή σημεία.

Η Σαουδική Αραβία άρχισε να εκδίδει ειδοποιήσεις για απειλές σε κινητά τηλέφωνα και λογαριασμούς κοινωνικών μέσων μέσω ενός εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης τον Μάιο. Ωστόσο, παρά τις αυξανόμενες επιθέσεις των Χούθι μέσα στον μήνα, που οδήγησαν στα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, το σύστημα παρέμεινε σιωπηλό.

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Η τελευταία προειδοποίηση πριν από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου για τη νότια επαρχία Νατζράν, σύμφωνα με αναρτήσεις στον λογαριασμό της Πολιτικής Προστασίας στο X.

Η Αρχή Πολιτικής Προστασίας συνέχισε να εκδίδει προειδοποιήσεις για την αποφυγή κινδύνων κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, όπως βροχές και πλημμύρες, πράττοντας το ακόμα και τη Δευτέρα.

Προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να μην μοιράζονται εικόνες, φήμες ή πληροφορίες σχετικά με αναχαιτίσεις και σημεία πρόσκρουσης, μεταξύ άλλων, σε μια ανάρτηση τη Δευτέρα.

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Saudi Arabia chose to stop early warnings to preserve the image of safety and control, sacrificing these people despite having detected the projectile with enough time to evacuate all of them. https://t.co/pQiWFY9az3 — Neil (@neil_on_sea) October 12, 2026

Πριν από τις επιθέσεις στα αεροδρόμια της περασμένης εβδομάδας, αξιωματούχοι μιας συμμαχικής δυτικής κυβέρνησης ρώτησαν τις σαουδαραβικές αρχές γιατί είχαν σταματήσει οι προειδοποιήσεις, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση του θέματος. Η απάντηση που έλαβαν, ήταν ότι οι προειδοποιήσεις προκαλούσαν μεγάλη αναστάτωση και πολλοί πολίτες είχαν παραπονεθεί ότι τους ξυπνούσαν τη νύχτα.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, Μάικλ Ράτνεϊ, δήλωσε ότι το Ριάντ κατέληξε να επιτείνει το αίσθημα ανησυχίας, αν και ήθελε να κάνει το ακριβώς αντίθετο.

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Ο Άλι Σιχάμπι, Σαουδάραβας αναλυτής, φιλικά προσκείμενος στην κυβέρνηση, δήλωσε ότι με ή χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση, το Βασίλειο θα δυσκολευόταν να υπερασπιστεί όλες τις υποδομές του λόγω του μεγέθους του.

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«Η Σαουδική Αραβία έχει απεριόριστες ανάγκες για αεράμυνα»

«Στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν πάρα πολλά να προστατευθούν. Είναι μια τεράστια χώρα με αεροδρόμια, αγωγούς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Απλώς δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη για να υπερασπιστούν τα πάντα ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν αρκετά συστήματα Patriot (συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας), αναχαιτιστικά και πυραυλικές μπαταρίες για να τα καλύψουν όλα», είπε και πρόσθεσε: «Η Σαουδική Αραβία έχει απεριόριστη ανάγκη για αεροπορική άμυνα».

«Η Σαουδική Αραβία έχει απεριόριστες ανάγκες για αεράμυνα», πρόσθεσε.

Παρά το γεγονός ότι δεν εκδόθηκαν δημόσιες ειδοποιήσεις, οι πρεσβείες δυτικών χωρών εξέδιδαν τις δικές τους εσωτερικές προειδοποιήσεις για πυραύλους και drones προς το προσωπικό, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

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Επιπλέον, παρά τις επιθέσεις, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε τη Δευτέρα μια διεθνή διάσκεψη για την ενέργεια. Στο Συνέδριο Ενέργειας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πετρελαίου στο Ριάντ, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλαμάν, αδελφός του Σαουδάραβα διαδόχου του θρόνου και υπουργός Ενέργειας του βασιλείου, υιοθέτησε έναν αμφίσημο τόνο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους και την πρόθεση της Σαουδικής Αραβίας να διατηρήσει τα οικονομικά της σχέδια σε τροχιά.

Ευχαρίστησε όλους όσους ταξίδεψαν στο Ριάντ «επειδή γνωρίζετε ότι αυτή η χώρα είναι ασφαλής», αλλά πρόσθεσε: «Η συνάντησή μας εδώ δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί». «Δεν θα χάσουμε ποτέ καμία ευκαιρία να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας και το όραμά μας», είπε.