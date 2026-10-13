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Μετά από πολύνεκρη πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, οι αντάρτες Χούθι δηλώνουν την πρόθεση τους να συνεχίσουν τα πλήγματα.

Το αεροδρόμιο του Ριάντ παραμένει κλειστό με το μεγαλύτερο μέρος των πτήσεων να έχει ακυρωθεί εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση προειδοποιεί για σοβαρή απάντηση, ενώ αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για τη μείωση των αποθεμάτων σε αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας.

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Σε παλάτια υπό αυστηρή φρούρηση, τα οποία διαθέτουν καταφύγια, μεταφέρεται διαδοχικά ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Σαουδική Αραβία βίωσε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου την πιο πολύνεκρη επίθεση της τελευταίας δεκαετίας, με απολογισμό 13 νεκρούς και τουλάχιστον 300 τραυματίες, έπειτα από πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν οι αμερικανικές δυνάμεις στα σαουδαραβικά πλήγματα κατά των Χούθι, ενώ και οι σύμμαχοι του Ριάντ στο πλαίσιο του Συμφώνου της Μέκκας έχουν εκφράσει τη στήριξή τους.

Ο 41χρονος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την Τρίτη, όταν έδωσε αίμα στο πλαίσιο εθνικής εκστρατείας αιμοδοσίας. Έκτοτε, μετακινείται μεταξύ παλατιών που φυλάσσονται αυστηρά και διαθέτουν καταφύγια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις μετακινήσεις του.

Παράλληλα, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου προστατεύεται από ομάδα ασφαλείας που έχει επιλεγεί προσωπικά, καθώς οι απειλές κατά της ασφάλειάς του αυξάνονται και οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εντείνονται.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι επανέλαβαν τη σκληρή στάση τους σχετικά με τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο, με εκπρόσωπό τους να επιβεβαιώνει εκ νέου την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τα πλήγματα κατά σαουδαραβικών αεροδρομίων.

Το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, το οποίο έχει δεχθεί τέσσερα πλήγματα τις τελευταίες πέντε ημέρες, παραμένει κλειστό από την πυραυλική επίθεση του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με στοιχεία της Cirium, εταιρείας που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων του κλάδου των αερομεταφορών, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο του Ριάντ αναμενόταν να ακυρωθεί τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, δήλωσε ότι η απάντηση του βασιλείου θα είναι «εξίσου σοβαρή», λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των επιθέσεων. Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων, που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση νέων επιθέσεων, μειώνονται επικίνδυνα.

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🎦 💥🚀🇸🇦The moment a #Yemeni missile struck Terminal 3 of #KingKhalid Airport in #Riyadh, which yesterday killed 12 people and injured 309 others. https://t.co/qOIpsTfKch — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 12, 2026

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press τον προηγούμενο μήνα, το Ριάντ ζήτησε από τη Γαλλία, τη Βρετανία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο να αναπτύξουν συστήματα και μέσα αεράμυνας στην περιοχή, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του βασιλείου. Ένας από τους αξιωματούχους σημείωσε ότι και οι ΗΠΑ έχουν δει τα δικά τους αποθέματα να μειώνονται εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Εύθραυστη εκεχειρία και αναζωπύρωση της σύγκρουσης στην Υεμένη

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη έχει μαίνεται εδώ και χρόνια μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, με μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να έχει επιτευχθεί το 2022. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία κατέρρευσε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

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Οι Χούθι επανέλαβαν τις επιθέσεις τους, κατηγορώντας τη Σαουδική Αραβία ότι έπληξε το αεροδρόμιο της Σαναά την ώρα που επιχειρούσε να προσγειωθεί αεροσκάφος από το Ιράν. Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, συγκαταλέγονται στις ισχυρότερα εξοπλισμένες οργανώσεις που υποστηρίζει το Ιράν στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί με «βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις στην Αραβική Χερσόνησο», προσθέτοντας ότι η συνέχιση των συγκρούσεων «θα ωφελήσει μόνο το ισραηλινό καθεστώς».

Η σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι ξεκίνησε το 2015, όταν το βασίλειο παρενέβη στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης, υποστηρίζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

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Με πληροφορίες από The Independent