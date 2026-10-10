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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που επενέβη αρχικά στον πόλεμο στην Υεμένη το 2015, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως διεξάγει «επιχείρηση ευρείας κλίμακας», πλήττοντας «στοιχεία και δυνατότητες» των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στο κίνημα έκανε λόγο για επιθέσεις στο βορειοδυτικό τμήμα της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, ανέφερε μέσω X ότι «διεξάγουμε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον στοιχείων και δυνατοτήτων» των Χούθι και τόνισε πως καταστράφηκαν «136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης». Συμπλήρωσε πως στο στόχαστρο βρίσκεται ειδικά το «δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων» του κινήματος.

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Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε πως παρέχεται αεροπορική υποστήριξη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, βασικός υποστηρικτής της οποίας είναι το Ριάντ, 24 ώρες το 24ωρο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους αντάρτες, μετέδωσε πως βρίσκονταν σε εξέλιξη «σαουδαραβικές πυραυλικές επιθέσεις» στη Σαάντα, προπύργιό τους στη βορειοδυτική Υεμένη.

Νωρίτερα, έκανε λόγο για «σαουδαραβική επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της Σανάα (σ.σ. χθες) το απόγευμα», η οποία «στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο στις τάξεις του προσωπικού του», επικαλούμενο αξιωματούχο της αρχής του αερολιμένα της υεμενίτικης πρωτεύουσας, την οποία έχει στα χέρια της η Ανσαραλά.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους αντάρτες που πρόσκεινται στην Τεχεράνη και τις ένοπλες δυνάμεις του Ριάντ, που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη υεμενίτικη κυβέρνηση, κλιμακώθηκαν τον Σεπτέμβριο, αφού η Ανσαραλά κατέλαβε τα δυτικά παράλια της χώρας στην Ερυθρά θάλασσα, εξαπολύοντας επίθεση-αστραπή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, συνολικά έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ανταρτών εναντίον αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία.