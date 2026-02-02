Εισιτήριο 2 ευρώ για μια φωτογραφία στην περίφημη «Φοντάνα ντι Τρέβι» της Ρώμης θα πληρώνουν από σήμερα οι τουρίστες που θα βρεθούν στην Αιώνια Πόλη και θα θελήσουν να πετάξουν το κέρμα τους στο γνωστό συντριβάνι.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος της Ρώμης, τπ εισιτήριο ισχύει για ξένους αλλά και Ιταλούς τουρίστες, ενώ εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τα παιδιά μέχρι έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ξεναγοί. Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου, με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου. Μετά τις δέκα το βράδυ, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.

Στόχος του νέου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό σιντριβάνι το οποίο επισκέπτονται καθημερινά κατά μέσο όρο 30.000 τουρίστες την ημέρα και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με επιπλέον 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.