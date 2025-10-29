Με επιτυχία δοκίμασε η Ρωσία την πυρηνοκίνητη υπερ-αυτόνομη τορπίλη «Ποσειδώνας», σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν σήμερα (29/10).

Όπως μεταδίδει το Reuters, o Βλάντιμιρ Πούτιν, πίνοντας τσάι σε νοσοκομείο της Μόσχας με Ρώσους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη (28/10).

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε νοσοκομείο της Μόσχας με τραυματισμένους Ρώσους στρατιώτες από τον πόλεμο με την Ουκρανία

Ο «Ποσειδώνας» είναι μια αυτόνομη τορπίλη ικανή να φέρει πυρηνική κεφαλή και να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στους ωκεανούς, καθιστώντας παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

«Για πρώτη φορά καταφέραμε όχι μόνο να την εκτοξεύσουμε με κινητήρα εκτόξευσης από υποβρύχιο-φορέα, αλλά και να ενεργοποιήσουμε τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας, πάνω στην οποία η συσκευή λειτούργησε για κάποιο χρονικό διάστημα», είπε ο Πούτιν. «Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο».

«Πρόκειται για τεράστια επιτυχία», πρόσθεσε ενώ σημείωσε ότι «η ισχύς του «Ποσειδώνα» υπερβαίνει σημαντικά την ισχύ ακόμη και του πιο προηγμένου διηπειρωτικού πυραύλου μας, του Σαρμάτ».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν είχε πραγματοποιήσει άσκηση πυρηνικής εκτόξευσης, ενώ την Κυριακή 26/10 ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Μπουρεβέστνικ — ένα όπλο ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή και το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, μπορεί να διαπεράσει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν «πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο»

Σύμφωνα με το NBC News μια πρόσφατη αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, που κοινοποιήθηκε σε μέλη του Κογκρέσου μέσα στον Οκτώβριο, προειδοποιεί ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζεται πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και υψηλόβαθμο στέλεχος του Κογκρέσου ο οποίος φέρεται να αποκαλύπτει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν διαπιστώνουν καμία ένδειξη πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί στο ουκρανικό ζήτημα, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από ανάλυση στοιχείων σχετικά με τη σταση της Μόσχας από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.

Οι μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο Πούτιν είναι πλέον πιο αμετακίνητος από ποτέ.

Αντιμέτωπος με βαριές απώλειες του ρωσικού στρατού και οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό της χώρας του, ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει ουκρανικά εδάφη και να διευρύνει την επιρροή της χώρας του, προκειμένου να δικαιολογήσει το κόστος σε ζωές και χρήματα, αναφέρει η αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα

Την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και, για πρώτη φορά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα.

Με γραπτή του δήλωση ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος «έχει καταστήσει σαφές ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη λύση της ειρήνης. Κατά πόσο αυτή θα είναι μόνιμη εξαρτάται από τη βούληση της Ρωσίας να διαπραγματευθεί με καλή πίστη».

Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ στην Αλάσκα ως ένα ελπιδοφόρο βήμα προς πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, και η Ρωσία παραμένει αμετακίνητη στις σκληρές της απαιτήσεις — αφοπλισμό της Ουκρανίας, απαγόρευση ένταξης στο ΝΑΤΟ και εμπόδια στην ανάπτυξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών δυνάμεων υπό δυτική ηγεσία.

(Με πληροφορίες από Reuters, NBC)