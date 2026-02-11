Συζητήσεις και έντονο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στη Γερμανία δημοσίευμα της Bild, σύμφωνα με το οποίο ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, φέρεται να έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, μοντέλο και κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ.

Η νεαρή, που ζει στη Νέα Υόρκη όπου εκπονεί διδακτορικό, εθεάθη στο πλευρό του Σμιντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, γεγονός που πυροδότησε τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η Bild αναρωτήθηκε «ποια είναι η γυναίκα που εμφανίστηκε δίπλα στον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας», ενώ πηγή κοντά στον επιχειρηματία δήλωσε στη New York Post ότι πρόκειται απλώς για φιλική σχέση.

Η εφημερίδα, ωστόσο, επιμένει ότι η Μπουρκάντ είναι κάτι περισσότερο, υπογραμμίζοντας το εντυπωσιακό βιογραφικό της ως οικονομολόγου, μοντέλου και συγγραφέα. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας και έχει εμφανιστεί στη Vogue Turkey.

Google's ex CEO Eric Schmidt (70) is having a "situationship" with the daughter of Dr. Markus Söder (Prime Minister of Bavaria), Gloria-Sophie Burkandt (27). pic.twitter.com/wyYYxBPGam — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) February 9, 2026

Το 2022, σε άρθρο της στην Teen Vogue, είχε αποκαλύψει εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο Σμιντ, παντρεμένος επί δεκαετίες με τη Γουέντι Σμιντ, διαθέτει περιουσία περίπου 54,6 δισ. δολάρια και έχει περιγράψει τον γάμο του ως «ανοιχτό».

(Με πληροφορίες από Bild)