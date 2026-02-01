Η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και πρώην σύζυγος του Πρίγκιπα Αντριου είπε στον Τζέφρι Eπσταϊν να την «παντρευτεί» και «είμαι στη διάθεσή σου» λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση του διαβοήτου παιδεραστή.

Το συγκλονιστικό email του 2010 ήταν ένα από τα εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με το σκάνδαλο Επστάιν και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές την Παρασκευή.

Advertisement

Advertisement

Στο email, η πρώην Δούκισσα του Γιορκ έγραψε: «Είσαι ένας θρύλος. Δεν έχω λόγια για να περιγράψω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Xx Είμαι στη διάθεσή σου. Απλά παντρέψου με.»

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιο είναι το ακριβές πλαίσιο του μηνύματος.

Άλλα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με τον Eπστάιν δείχνουν την πρώην σύζυγο του Αντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ να προσφέρει στον εκατομμυριούχο παιδεραστή και τους φίλους του VIP ξεναγήσεις στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ορισμένα από τα αρχεία δείχνουν συνομιλίες με ένα άτομο που ονομάζεται «Σάρα», της οποίας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει διαγραφεί, καθώς και συζητήσεις με άλλους σχετικά με κάποιον που ονομάζεται «Φέργκι», δηλαδή το ψευδώνυμο της Φέργκιουσον.

Ένα άλλο πρόσφατα αποκαλυφθέν email από το 2009 δείχνει τη Φέργκιουσον να κάνει ξεχωριστά σχόλια για το γάμο – υποδηλώνοντας ότι ο Eπστάιν παντρεύτηκε μια ανώνυμη γυναίκα με «υπέροχο σώμα».

Η πρώην Δούκισσα είπε επίσης: «Εντάξει, παντρέψου με και μετά θα την προσλάβουμε».

Advertisement

Σε ένα άλλο email με ημερομηνία Αυγούστου 2009, η «Σάρα» ευχαρίστησε τον Επστάιν για το ότι «ήταν ο αδελφός που πάντα ήθελα».

Η αποστολέας είπε επίσης ότι «ποτέ δεν είχε συγκινηθεί τόσο πολύ από την καλοσύνη ενός φίλου».

Πρόσκληση για ξενάγηση στα διαμερίσματα του Μπάκιγχαμ ή στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Περαιτέρω μηνύματα έδειξαν ότι η «Σάρα» έστειλε email στον Επστάιν αποκαλώντας τον «αγαπητό μου, εκπληκτικό και ξεχωριστό φίλο Τζέφρι», καθώς και «θρύλο», προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ περήφανη» για αυτόν.

Advertisement

Η «Σάρα» φαίνεται να είπε στον Επστάιν τον Ιούνιο του 2009, ενώ αυτός εξακολουθούσε να εκτίει την ποινή του: «Μπορώ να οργανώσω τα πάντα».

Της είχε ζητήσει προηγουμένως να οργανώσει μια «VIP ξενάγηση» ή «πρόσβαση σε κάτι ξεχωριστό» στο Λονδίνο για την κόρη του δικηγόρου του Άλαν Ντερσόβιτς.

Δεν είναι σαφές αν οι προτεινόμενες ξενάγηση πραγματοποιήθηκαν τελικά, αλλά τα μηνύματα φαίνεται να αναφέρονται σε ειδική πρόσβαση στην βασιλική κατοικία.

Advertisement

Ο Έπσταϊν είπε σε άλλους στα αρχεία: «Η Φέργκι είπε ότι μπορούσε να οργανώσει τσάι στα διαμερίσματα του Μπάκιγχαμ… ή στο Κάστρο του Ουίνδσορ».

👑 Former Duchess of York also wrote ‘marry me’ to paedophile financier and apologised for disowning him



Read the correspondence at the link below 👇https://t.co/2eZDxVpQXc pic.twitter.com/dhlDnXGeI4 — The Telegraph (@Telegraph) January 31, 2026

Ο Επστάιν ρώτησε επίσης τη «Σάρα» αν υπήρχε «καμία πιθανότητα οι κόρες σας να χαιρετήσουν» ένα ανώνυμο πρόσωπο ενώ βρίσκονταν στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2010.

Advertisement

Η παραλήπτρια απάντησε λέγοντας: «Η Μπεατρίς είναι στο Λονδίνο με τον πατέρα της. Η Γιούγκι είναι μακριά με έναν ωραίο φίλο».

Advertisement

Τα έγγραφα, τα οποία ρίχνουν νέο φως στη σχέση της Sarah και του Epstein ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, αποκαλύπτουν επίσης πώς ο έμπορος σεξουαλικών υπηρεσιών προσπάθησε να πείσει την πρώην δούκισσα να τον υπερασπιστεί δημοσίως.

Επίσης η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να είπε στον Τζέφρι Έπσταϊν ότι περίμενε την 19χρονη ή 20χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Ευγενία, να επιστρέψει από ένα «σαγηνευτικό Σαββατοκύριακο» το 2010, καθώς ο Επστάιν ρώτησε επίσης τη «Σάρα» αν υπήρχε «καμία πιθανότητα οι κόρες σας να χαιρετήσουν» ένα ανώνυμο πρόσωπο ενώ βρίσκονταν στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2010.

Sarah Ferguson allegedly told Jeffrey Epstein, she was waiting for her 19 or 20-year-old daughter, Eugenie, to come back from a “shagging weekend” in 2010. pic.twitter.com/DLjjNmOMLb Advertisement January 31, 2026

Η παραλήπτρια απάντησε λέγοντας: «Η Μπεατρίς είναι στο Λονδίνο με τον πατέρα της. Η Γιούγκι είναι μακριά με έναν ωραίο φίλο της».

Τα έγγραφα, τα οποία ρίχνουν νέο φως στη σχέση της Φέργκιουσον και του Eπστάιν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, αποκαλύπτουν επίσης πώς ο Επστάιν προσπάθησε να πείσει την πρώην δούκισσα να τον υπερασπιστεί δημοσίως.