Στους 1.644 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων έχασαν την ζωή του στη Μιανμάρ από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 3.408.

Τουλάχιστον 139 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Εξάλλου, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στην Μιανμάρ παρεμποδίζονται από τις κατεστραμμένες υποδομές και τους κατεστραμμένους δρόμους, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) .

Ο σεισμός 7,7 βαθμών που έπληξε χθες τη χώρα κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων κεντρικών δρόμων και γεφυρών καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Μανταλέι της Μιανμάρ, κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Η 30χρονη Πιού Λάι Κάινγκ διασώθηκε από τα ερείπια του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών Sky Villa 30 ώρες μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκε σε φορείο για να την αγκαλιάσει ο σύζυγός της, ο Γιέ Αούνγκ, προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο.

