Τουλάχιστον 24 άτομα σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν μετά από ρίψη βομβών από μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς σε ειρηνικό πλήθος που διαμαρτυρόταν κατά της χούντας της Μιανμάρ σε ένα βουδιστικό φεστιβάλ.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 100 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην κωμόπολη Chaung U για μια εθνική εορτή όταν έλαβε χώρα η επίθεση τη Δευτέρα.

🇲🇲 Deadly Attack on Myanmar’s Thadingyut Festival



Oct 6, 2025, in Chaung U, Sagaing Region, motorized paragliders dropped bombs on civilians celebrating #Buddhist Thadingyut Festival



40 killed, #Myanmar military junta Suspected#BuddhistFestival #DWTS34 #รักหมื่นครั้ง #altın pic.twitter.com/mJp1PIgyUD — Rapid Reveal (@rapid_reveal) October 8, 2025

Δύο βόμβες ρίχτηκαν στο πλήθος απ’ ένα μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς, μια συσκευή που μπορεί να φιλοξενήσει έως και τρεις στρατιώτες, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.

Ντόπιοι κάτοικοι δήλωσαν στο BBC Bιρμανίας ότι τα πτώματα των θυμάτων ήταν δύσκολο να αναγνωριστούν μετά τις εκρήξεις. Η επίθεση διήρκεσε περίπου επτά λεπτά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εξόριστης κυβέρνησης.

Durante la notte di lunedì 6 ottobre, nella regione di Sagaing, al centro del Myanmar, una folla riunita per celebrare il festival buddista del Thadingyut è stata colpita da un attacco aereo della giunta militare che ha provocato almeno quaranta morti e decine di feriti, tra cui… pic.twitter.com/kFMsuEnEJs — InsideOver (@insideoverita) October 8, 2025

«Τα παιδιά που βρέθηκαν ήταν εντελώς διαμελισμένα», δήλωσε στο AFP μια γυναίκα που βοήθησε στην οργάνωση της εκδήλωσης για το ετήσιο βουδιστικό φεστιβάλ Thadingyut.

Ένας 30χρονος διαδηλωτής δήλωσε στο Reuters: «Αρχικά, νόμιζα ότι όλο το κάτω μέρος του σώματός μου είχε αποκοπεί. Το άγγιξα και συνειδητοποίησα ότι τα πόδια μου ήταν ακόμα στη θέση τους».

Πρόσθεσε: «Αυτό είναι μαζική δολοφονία. Το διαπράττουν ανοιχτά».

«Ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει παραμοτέρ (σ.σ ατομικές εναέριες μηχανές αιώρησης) για να βομβαρδίσει αυτή την περιοχή περίπου έξι φορές πριν από το τελευταίο αυτό περιστατικό», δήλωσε στην εφημερίδα ο Ko Thant, υπεύθυνος ενημέρωσης της Λαϊκής Αμυντικής Δύναμης της κοινότητας Chaung-U.

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση παραμοτέρ στην περιοχή έγινε τον Δεκέμβριο του 2024 και έκτοτε έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτερα, σύμφωνα με το Armed Conflict Location and Event Data Project.

«Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα σώματα ορισμένων ανθρώπων υπέστησαν τόσο σοβαρές ζημιές από την έκρηξη της βόμβας που είναι δύσκολο να αναγνωριστούν», δήλωσε εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην εφημερίδα The Independent. «Οι επιζώντες νοσηλεύονται τώρα σε τοπικά νοσοκομεία. Μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών υπάρχουν παιδιά, φοιτητές και άτομα ηλικίας 50 ετών».

Πρόσθεσε: «Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην οργάνωση της εκδήλωσης φέρεται να βρίσκονται επίσης μεταξύ των θυμάτων. Δεν υπήρξαν συγκρούσεις ή μάχες στο χωριό όπου συνέβη το περιστατικό. Πρόκειται για επίθεση εναντίον αμάχων που πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου, ένα από τα πολλά που συμβαίνουν συστηματικά στη Μιανμάρ».

Η εφημερίδα The Independent επικοινώνησε με το εθνικό γραφείο της Μιανμάρ για να ζητήσει σχόλια. Ο στρατός έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες ότι στοχεύει αμάχους.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι η χούντα είχε χρησιμοποιήσει τις ίδιες συσκευές για να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Μιανμάρ τον Απρίλιο, μετά από έναν θανατηφόρο σεισμό τον Μάρτιο που σκότωσε τουλάχιστον 3.600 άτομα και τραυμάτισε πάνω από 5.000.

Η Λαϊκή Αμυντική Δύναμη, ομάδες εθελοντών πολιτοφυλακών που μάχοται τη χούντα, είχε λάβει αναφορές για αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Προσπάθησαν να τερματίσουν την εκδήλωση, αλλά οι αλεξιπτωτιστές έφτασαν νωρίτερα από το αναμενόμενο.

