Συγκλονισμένη παραμένει η Αυστραλία μετά την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Νέα βίντεο και μαρτυρίες αποκαλύπτουν πράξεις αυτοθυσίας από πολίτες, αλλά και την καθοριστική παρέμβαση αστυνομικού που έβαλε τέλος στο μακελειό.

Πολίτες όρθωσαν ανάστημα πριν ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί

Σοκαριστικά πλάνα που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν δύο πολίτες να επιχειρούν να αφοπλίσουν έναν από τους δράστες, πατέρα και γιο, λίγα λεπτά πριν ανοίξουν πυρ εναντίον του πλήθους που συμμετείχε σε εορτασμό για το Χάνουκα.

Advertisement

Advertisement

Σε ένα από τα βίντεο, άνδρας φαίνεται να πέφτει στο οδόστρωμα δίπλα στον 50χρονο δράστη, κρατώντας το όπλο που μόλις είχε καταφέρει να του αποσπάσει, ενώ κοντά του στέκεται μια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, και οι δύο πυροβολήθηκαν θανάσιμα κατά την προσπάθειά τους να αποτρέψουν την επίθεση.

«Ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν τι συνέβαινε και έδρασαν με απίστευτο θάρρος. Προσπάθησαν να σώσουν ζωές», ανέφεραν χρήστες των social media, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες.

Η καθοριστική παρέμβαση του αστυνομικού

Το μακελειό έλαβε τέλος όταν αστυνομικός της Νέας Νότιας Ουαλίας, με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας, έφτασε στην παραλία στα πρώτα λεπτά της επίθεσης. Σύμφωνα με τις Αρχές και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αστυνομικός κάλυψε τη θέση του πίσω από δέντρο και πυροβόλησε τρεις φορές από απόσταση περίπου 40 μέτρων, σκοτώνοντας τον 50χρονο Σαχίντ Ακράμ.

Αστυνομικές πηγές χαρακτήρισαν τον πυροβολισμό «μιας ζωής», καθώς η ακρίβεια της βολής αποδείχθηκε καθοριστική για να αποτραπεί ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Ακράμ, συνελήφθη βαριά τραυματισμένος και νοσηλεύεται σε κώμα, υπό ισχυρή φρούρηση.

📌 SEE MORE: https://t.co/lISsgU0oBn

The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed. pic.twitter.com/9UIIgoQnQp — The Advertiser (@theTiser) December 15, 2025

Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος δράστης

Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ, ο ένας από τους δύο δράστες της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για τη Χανουκά, όπως ανέφερε η αστυνομία στην εφημερίδα Sydney Morning Herald. Ο Άκραμ είχε πυροβοληθεί και τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Advertisement

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ακριβής κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν είναι σε θέση να καταθέσει ή να ανακριθεί.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επισκέφθηκε τον ήρωα της παραλίας Μπόνταϊ

Τον ήρωα της παραλίας Μπόνταϊ, Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος ρίσκαρε τη ζωή του για να σταματήσει έναν από τους δράστες της πιο φονικής επίθεσης με πυροβόλα όπλα που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD Advertisement December 16, 2025

Στο μικροσκόπιο οι διασυνδέσεις και το ταξίδι στις Φιλιππίνες

Οι αυστραλιανές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Παράλληλα, διερευνάται ταξίδι που πραγματοποίησαν οι δύο δράστες στις Φιλιππίνες περίπου έναν μήνα πριν από την επίθεση.

«Ο σκοπός του ταξιδιού και οι επαφές τους βρίσκονται υπό διερεύνηση», δήλωσε ο επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

Κίνητρο η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η επίθεση είχε ως κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους, κάνοντας λόγο για ριζοσπαστικοποίηση των δραστών τα προηγούμενα χρόνια. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές ως αντισημιτική, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής όλες οι λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε.

Advertisement

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η αυστραλιανή κοινωνία αποτίει φόρο τιμής τόσο στα αθώα θύματα όσο και στους πολίτες και τον αστυνομικό που έδρασαν με αυταπάρνηση απέναντι στην τρομοκρατία.