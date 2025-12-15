Κεφάλια χοίρων πετάχτηκαν πάνω σε μουσουλμανικούς τάφους σε ένα νεκροταφείο του δυτικού Σίδνεϊ, σε μια ανησυχητική πράξη εκδίκησης μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι.

Ο γνωστός μουσουλμάνος νεκροθάφτης Αχμάντ Χραϊτσι καταδίκασε την πράξη στο νεκροταφείο Νάρελαν στο Κάμντεν ως παράλογη και μισαλλόδοξη.

«Σε όποιον το έκανε αυτό: δεν απέδειξες τίποτα εκτός από μίσος. Δεν είσαι η λύση σε κανένα πρόβλημα – είσαι μέρος του προβλήματος», είπε.

«Αυτό είναι καθαρή ηλιθιότητα. Δεν επιτυγχάνει τίποτα. Μόνο τροφοδοτεί τον θυμό, τον πόνο και τη διαίρεση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να εξάπτονται και να ενθουσιάζονται από δειλές πράξεις όπως αυτή.

«Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς τους τάφους ήταν νεκροί πολύ πριν από τα χθεσινά γεγονότα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τρέχοντα γεγονότα.

«Οι τάφοι είναι χώροι ανάπαυσης, αξιοπρέπειας και σεβασμού – για όλες τις θρησκείες και όλη την ανθρωπότητα. Αν θέλετε ειρήνη, αυτός δεν είναι ο τρόπος. Αν θέλετε δικαιοσύνη, αυτός δεν είναι ο τρόπος. Το μόνο που κάνετε είναι να δείχνετε έλλειψη ανθρωπιάς».

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που οι μουσουλμάνοι ηγέτες του Σίδνεϊ δηλώνουν ότι θα αρνηθούν να τελέσουν τις κηδείες ή να παραλάβουν τη σορό του 50χρονου δράστη, Σατζίντ Ακράμ. Ο γιος του, έτερος μακελάρης, νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Αμφότεροι στάθηκαμ σε μια πεζογέφυρα και άνοιξαν πυρ με στρατιωτικού τύπου όπλα εναντίον πλήθους ντόπιων, παραθεριστών και οικογενειών.

Μέχρι στιγμής, 16 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του Ακράμ ενώ άλλα 42 άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.