Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνουν στο φως δήλωση για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία όμως φέρει ημερομηνία πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τη DailyMail.

Η δήλωση, εκδοθείσα από το Γραφείο του Εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2019, αναφέρει ότι ο Έπσταϊν είχε βρεθεί αναίσθητος και κηρύχθηκε νεκρός. Τα επίσημα στοιχεία όμως δείχνουν ότι ανακαλύφθηκε από σωφρονιστικό υπάλληλο το πρωί της 10ης Αυγούστου στο Metropolitan Correctional Center.

Το έγγραφο που βρέθηκε στα δημοσιοποιημένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Πηγή: DOJ

Στη δήλωση, ο τότε Εισαγγελέας Geoffrey S. Berman ανέφερε ότι τα γεγονότα είναι ανησυχητικά και τόνισε τη δέσμευση της Δικαιοσύνης απέναντι στα θύματα του Έπσταϊν. Ο 66χρονος Έπσταϊν είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2019 με κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και συνωμοσία και περίμενε τη δίκη του.

Εικόνες από το εσωτερικό του κελιού του Τζέφρι Επστάιν από τα δημοσιοποιημένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Πηγή: DOJ

Η φιγούρα που διακρίνεται κοντά στο κελί του Επστάιν λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Πηγή: Metropolitan Correctional Center

Η έρευνα αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις στις φυλακές, καθώς οι υπάλληλοι δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες νυχτερινές περιπολίες και κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν. Αυτό περιόρισε τη δυνατότητα ανακατασκευής των τελευταίων στιγμών του Έπσταϊν. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε ως αυτοκτονία μέσω απαγχονισμού, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι ερευνητές εντόπισαν πλάνα με άγνωστο άτομο να κινείται κοντά στη μονάδα κράτησής του, χωρίς όμως να μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεση με τον Έπσταϊν. Παρά τον θάνατό του, οι ομοσπονδιακές έρευνες για πιθανούς συνεργούς συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση του Έπσταϊν παραμένει μία από τις πιο παρακολουθούμενες σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

(Με πληροφορίες από DailyMail)