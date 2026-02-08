Νέα στοιχεία για τις σχέσεις του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν έρχονται στο φως μέσα από email που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες ιδιωτικών συναντήσεων στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, η ηλεκτρονική αλληλογραφία δείχνει ότι ο Άντριου φιλοξένησε τον Επστάιν και τέσσερις γυναίκες στο Μπάκιγχαμ, σε περίοδο κατά την οποία η βασίλισσα Ελισάβετ απουσίαζε στο Μπαλμόραλ. Ανάμεσα στις καλεσμένες περιλαμβάνονταν ένα νεαρό μοντέλο από το Βουκουρέστι και ακόμη μία γυναίκα από τη Ρωσία.

Σε μηνύματά του, ο καταδικασμένος παιδόφιλος περιέγραφε τη Ρουμάνα, η οποία τότε ήταν περίπου 20 ετών, ως «πολύ χαριτωμένη», λέγοντάς της ότι ήταν «τέλεια» και προσθέτοντας πως ο Άντριου τη θεώρησε «όμορφη». Μετά τη βραδιά, ο Επστάιν έγραψε στον Άντριου: «Πολύ διασκεδαστικά, περισσότερα αργότερα», με τον τότε πρίγκιπα να απαντά: «Ναι, παρακαλώ!».

Πιέσεις για ποινική διερεύνηση

Παραμένει ασαφές αν η νεαρή Ρουμάνα υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Επστάιν. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις έχουν αναζωπυρώσει τις πιέσεις προς τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του Άντριου.

Παράλληλα, τίθενται νέα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν πρόσωπα της βασιλικής αυλής για τις επαφές του Άντριου με τον Επστάιν και για το δίκτυο νεαρών γυναικών που φέρεται να κινούνταν σε βασιλικές κατοικίες.

Ο συγγραφέας και ερευνητής βασιλικών θεμάτων Άντριου Λάουνι υποστήριξε ότι υπάρχουν «ισχυροί λόγοι» για να επανεξεταστεί η υπόθεση από τη βρετανική αστυνομία, σημειώνοντας ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ διαθέτει καταλόγους επισκεπτών και οφείλει να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές.

Τι αποκαλύπτουν τα email

Έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2010 ο Άντριου είχε οργανώσει ιδιωτικό δείπνο στο Μπάκιγχαμ με τον Επστάιν και τρεις γυναίκες, υποσχόμενος «πολλή ιδιωτικότητα». Το δείπνο πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αποφυλάκιση του Επστάιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

Σύμφωνα με τα αρχεία, η Ρουμάνα γυναίκα προστέθηκε την τελευταία στιγμή στη λίστα των καλεσμένων, έπειτα από email του Επστάιν προς τον Άντριου στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, στο οποίο ζητούσε να «προστεθεί μία ακόμη», περιγράφοντάς την ως «μία Ρουμάνα, πολύ χαριτωμένη». «Κανένα πρόβλημα», απάντησε ο Άντριου.

Η γυναίκα συνάντησε τον Επστάιν στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μπελγκράβια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι το ίδιο όπου η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε καταγγείλει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου το 2001 — ισχυρισμούς που ο ίδιος αρνείται.

Η Ρουμάνα, η οποία είχε γνωρίσει τον Επστάιν το 2008 στο Βουκουρέστι ως φοιτήτρια, φέρεται να είχε λάβει οικονομική στήριξη από εκείνον, με κάλυψη ενοικίου και οδοντιατρικών εξόδων, ενώ ο χρηματιστής φέρεται να παρενέβη και για την επαγγελματική της αποκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τα έγγραφα δεν προκύπτει τι συνέβη κατά τη διάρκεια του δείπνου. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο email προς τον Άντριου, ο Επστάιν έγραψε: «Πολύ διασκεδαστικά». Από την πλευρά της, η γυναίκα χαρακτήρισε την εμπειρία «μοναδική στη ζωή της», ευχαριστώντας τον Επστάιν, ο οποίος της υπενθύμισε ότι είχε σχεδόν αρνηθεί την πρόσκληση επειδή δεν της άρεσαν τα τζιν που φορούσε.

«Ήσουν τέλεια και ο Άντριου σε θεώρησε όμορφη. Κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά», της έγραψε.