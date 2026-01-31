Η πρόσφατα δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με το σκάνδαλο εκλιπόντα Επστάιν αποκάλυψε ένα χυδαίο email που έστειλε η στενή συνεργάτιδα και συνεργός του Γκίσλεϊν Μάξγουελ στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Το e-mail, το οποίο περιλαμβάνει ένα κομπλιμέντο σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση και… τα προσόντα του Κλίντον, ενισχύει τους τεκμηριωμένους δεσμούς μεταξύ του πρώην προέδρου και του στενού κύκλου του Eπστάιν.

Ένας αξιωματούχος του Τραμπ, εξοικειωμένος με τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν, ενημέρωσε το Axios ότι η Μάξγουελ έστειλε ένα χυδαίο και άκρως ακατάλληλο κομπλιμέντο μέσω email σε έναν λογαριασμό που πιστεύεται ότι ανήκε στον Κλίντον.

Αν και η ημερομηνία στο μήνυμα φαινόταν να έχει πρόβλημα και το έτος αναγραφόταν ως 4501, το μήνυμα στάλθηκε σε μια διεύθυνση με τα αρχικά του Κλίντον, «ΟΤΚ»(σ.σ Ουίλιαμ Τζέφερσον Κλίντον), το Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 4501.

Στο μήνυμα, ο Μάξγουελ γράφει: «Λυπάμαι που άκουσα ότι τα πράγματα με τον Μπέλζμπουργκ είναι άσχημα… Δεν μπόρεσα να κρατηθώ — αποκάλυψα ένα ζουμερό μυστικό — αυτό που αφορά το πόσο σέξι είσαι και πόσο σε γουστάρω και πόσο μεγάλο το έχεις και — καλά, κατάλαβες. Ελπίζω να μην σε πειράζει».

Οι σχέσεις του Μπιλ Κλίντον με κοινωνικά σκάνδαλα

Η αναφορά στο «Μπέλζμπουργκ» συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με μια σειρά από δημοσιεύματα σε ταμπλόιντ σχετικά με τη σχέση του Κλίντον με τo μέλος της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης Λίζα Μπέλζμπεργκ.

Σύμφωνα με το Axios, «η διαμάχη προήλθε από μια φωτογραφία του Newsweek που έδειχνε τους δύο «σε μια οικεία στάση» στην κουζίνα της, σύμφωνα με μια αναφορά της 12ης Απριλίου 2002 από το Scotsman».

Η συμπερίληψη αυτής της αναφοράς είναι αξιοσημείωτη, διότι ενισχύει τους στενούς δεσμούς μεταξύ του Κλίντον, της Μάξγουελ και του Επστάιν.

Αυτή η αποκάλυψη έρχεται ως μέρος μιας μαζικής διαρροής δεδομένων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου δημοσίευσε τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο, σύμφωνα με νόμο που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ ο Κλίντον αρνείται συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη και έχει ζητήσει την πλήρη δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων, η πολιτική ένταση έχει κλιμακωθεί, οδηγώντας τους Ρεπουμπλικάνους της Επιτροπής της Βουλής να ψηφίσουν την καταδίκη των Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου, λόγω της άρνησής τους να συμμορφωθούν με τις κλητεύσεις.