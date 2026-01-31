Φωτογραφίες από τα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν με τον πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουΐνδσορ πάνω από γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα κάνουν ταχύτατα τον γύρο του κόσμου.

Οι εικόνες απεικονίζουν τον άνδρα, που θεωρείται ότι είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουΐνδσορ, να βρίσκεται πάνω από τη γυναίκα, η οποία είναι με την πλάτη στο πάτωμα και τα χέρια απλωμένα. Σε μία από τις εικόνες ο ίδιος φαίνεται να κοιτά απευθείας στην κάμερα, ενώ σε άλλη έχει το χέρι του στην κοιλιά της, ενώ ο ίδιος είναι ξυπόλητος και φορά τζιν. Άλλο ένα πρόσωπο φαίνεται στις φωτογραφίες, να κάθεται σε μια καρέκλα με τα πόδια σε ένα τραπέζι.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, όπως μεγάλο μέρος του υλικού που δημοσιεύεται από τους φακέλους Επστάιν, είναι ασαφές πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες και σε τι πλαίσιο ακριβώς. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και άλλες εικόνες με τον Άντριου.

Disturbing photos in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female sprawled on floor https://t.co/wIEiulHlG6 pic.twitter.com/I38cRPsWCq January 31, 2026

Πάνω από τρία εκατομμύρια επιπλέον έγγραφα δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε πολλά αυτά υπάρχουν παρεμβάσεις/ λογοκρισία προκειμένου να μην αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τα θύματα ή πληροφορίες που θα εμπόδιζαν τις έρευνες – καθώς και υλικό που απεικονίζει θάνατο ή σωματική βλάβη. Επίσης, δεν φαίνονται τα πρόσωπα των γυναικών, πέραν της καταδικασθείσας Γκισλέιν Μάξγουελ.

Στα έγγραφα υπάρχει και η αποκάλυψη πως ο Άντριου είχε καλέσει τον Τζέφρι Επστάιν, στο Μπάγκιγχαμ μετά το τέλος του κατ’οίκον περιορισμού του, υποσχόμενος «ιδιωτικότητα». Σε ένα email από τον Σεπτέμβριο του 2010 ο Επστάιν είχε ζητήσει «ιδιωτικό χρόνο» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λονδίνο, με τον Άντριου να απαντά «θα μπορούσαμε να έχουμε δείπνο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και πολλή ιδιωτικότητα». Είναι ασαφές το πότε έγινε αυτή η πρόταση, μα δύο ημέρες αργότερα επικοινώνησαν ξανά μέσω email, με τον Επστάιν να ρωτά τον Άντριου τι έκανε και εκείνον να απαντά πως συνέτρωγε με έναν Σαουδάραβα πρίγκιπα και μετά θα πήγαινε σε συνάντηση με μια «εταιρεία μυστικών πληροφοριών».

Νέα ηλεκτρονικά μηνύματα από το αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν ισχυρισμούς που φέρονται να αφορούν και τον Μπιλ Γκέιτς. Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα emails περιγράφουν ότι ο ιδρυτής της Microsoft είχε σεξουαλικές σχέσεις με Ρωσίδες και προσβλήθηκε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Στη συνέχεια φέρεται να σχεδίαζε να χορηγήσει «εν κρυπτώ» αντιβιοτικά στην τότε σύζυγό του, Μελίντα. Επρόσωπος του Γκέιτς χαρακτήρισε τα περί αφροδισίου νοσήματος «εντελώς παράλογα και ψευδή».

Πάνω από τρία εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι λιγότερο από το 1% των συνολικών αρχείων είχε γίνει διαθέσιμο, επικαλούμενοι το απαιτητικό έργο της εξέτασης χιλιάδων σελίδων και της απόκρυψης ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν επιζώντες και θύματα.

Η καθυστέρηση προκάλεσε ανησυχία και έντονες επικρίσεις από βουλευτές, με ορισμένους να κατηγορούν το υπουργείο για καθυστέρηση προκειμένου να αφαιρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, απέρριψε τις κατηγορίες.

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μέσω ειδικής σελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών. Σύμφωνα με τον Τοντ Μπλανς, τα 2.000 βίντεο και οι 180.000 εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Έπσταϊν ή τον στενό κύκλο του, ενώ ενδέχεται να περιέχουν άσεμνο περιεχόμενο.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον χρόνο που πέρασε ο Επστάιν στη φυλακή, περιλαμβανομένης μιας ψυχολογικής έκθεσης, και τον θάνατό του ενώ ήταν εκεί, καθώς και στοιχεία για τις έρευνες σε βάρος της συνεργού του, Γκισλέιν Μάξγουελ. Υπενθυμίζεται πως ο Επστάιν, που είχε καταδικαστεί το 2008 στη Φλόριντα για σεξ με μια 14χρονη, πέθανε τον Αύγουστο του 2019 αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες στο πλαίσιο μιας πολύκροτης υπόθεσης.

Μεταξύ άλλων, τα έγγραφα δείχνουν στενές σχέσεις του χρηματιστή με τη βρετανική ελίτ, περιλαμβάνοντας email μεταξύ του ίδιου και κάποιον που αποκαλείται «ο δούκας» (θεωρείται πως είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουΐνδσορ), όπου περιλαμβάνεται και μια πρόταση για γνωριμία με μια 26χρονη Ρωσίδα. Επίσης, υπάρχουν emails μεταξύ του Επστάιν και της πρώην συζύγου του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον. Υπάρχουν πολλές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε παλιά φιλική σχέση με τον Επστάιν, η οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, κάποια στιγμή χάλασε, με τον ίδιο να αρνείται κάθε γνώση για σεξουαλικά εγκλήματα. Άλλα emails δείχνουν επικοινωνία μεταξύ του Επστάιν και του Έλον Μασκ, ο οποίος είχε πει στο παρελθόν ότι ο Επστάιν τον είχε καλέσει στο νησί του μα ο ίδιος είχε αρνηθεί. Τα emails τον δείχνουν να συζητά ένα τέτοιο ταξίδι.