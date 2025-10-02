Το φως της δημοσιότητας βλέπουν σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα από τις επείγουσες κλήσεις επιβατών του τρένου στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα, που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 35χρονο Ντεκάρλος Μπράουν.

Η νεαρή γυναίκα, που είχε καταφύγει στις ΗΠΑ το 2022 για να ξεφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δέχτηκε φονική επίθεση μέσα στο βαγόνι του τρένου, ενώ επέστρεφε από τη δουλειά της, τον Αύγουστο του 2025.

Οι κλήσεις στο 911 αποτυπώνουν με ανατριχιαστική ακρίβεια τον πανικό και την απόγνωση των επιβατών που έγιναν μάρτυρες της στυγερής δολοφονίας.

🚨 Iryna Zarutska’s 911 audio just released. Absolutely heartbreaking 🥺💔 pic.twitter.com/SFaqdwnCu0 October 2, 2025

«Ένας άντρας μαχαίρωσε αυτή τη γυναίκα χωρίς λόγο» ακούγεται να λέει ένας ταραγμένος άντρας, αφού ο Ντέκαρλος Μπράουν, ο οποίος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων, μαχαίρωσε στον λαιμό την ανυποψίαστη Ουκρανή μέσα στο τρένο.

«Σας παρακαλώ, βιαστείτε, αιμορραγεί! Αιμορραγεί πολύ!» ακούγεται να λέει ο ίδιος άνδρας ο οποίος σε εμφανή σύγχυση δυσκολεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις του τηλεφωνητή.

Σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσίευσε η New York Post, άλλοι επιβάτες προσπαθούσαν μάταια να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ με φωνές και κλάματα ενημέρωναν τις αρχές:

«Αυτή η κυρία μόλις μαχαιρώθηκε. Υπάρχει μια κυρία στο έδαφος με πολύ αίμα…» είπε μια άλλη γυναίκα.

«Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί. Υπάρχει πολύ αίμα. Νομίζω ότι έχει πεθάνει» πρόσθεσε η ίδια.

«Μια κοπέλα μαχαιρώθηκε στο τρένο. Νομίζω ότι είναι νεκρή, φίλε. Νομίζω ότι η κοπέλα μπορεί να είναι νεκρή, φίλε… ο τύπος που το έκανε στέκεται εδώ στη ράμπα» είπε άλλος επιβάτης του τρένου.

Η αποτρόπαια δολοφονία

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον Ντεκάρλος Μπράουν να βγάζει ξαφνικά μαχαίρι από την τσέπη του και να επιτίθεται αιφνιδιαστικά στην Ιρίνα Ζαρούτσκα, η οποία τον κοιτάζει έντρομη και προσπαθεί να προστατευθεί. Μέσα σε δευτερόλεπτα, σωριάζεται αιμόφυρτη, με τον δράστη να παραμένει στον χώρο.

Η Ιρίνα είχε αναζητήσει μια νέα αρχή στις ΗΠΑ, ελπίζοντας να αφήσει πίσω της τη φρίκη του πολέμου. Αντί γι’ αυτό, βρήκε τραγικό θάνατο, σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα που έχουν καταγραφεί φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες.