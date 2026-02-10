Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίωσαν οι 55 επιβάτες της StarSky στην Σομαλία, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση και κατέληξε στην θάλασσα, έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροσκάφος της StarSky απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Adde στη Σομαλία και κατέπεσε στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού, κοντά στα όρια του αεροδρομίου.

Οι πιλότοι φαίνεται πως αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα την στιγμή που προσπαθούσαν να αποκτήσουν ύψος και αμέσως επικράτησε πανικός. Μάρτυρες που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της προσθαλάσσωσης περιγράφουν ότι το αεροπλάνο πετούσε ασυνήθιστα χαμηλά, προτού καταλήξει στην θάλασσα.

Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. «Η προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση», δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου. «Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (SCAA) επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα, συνολικά 55 άτομα, επέζησαν και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να φτάσουν στην ακτή, αλλά έχει πλέον λειτουργεί κανονικά.