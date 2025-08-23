Ενα από τα ομορφότερα κτίρια της Σουηδίας, η εκκλησία της Κιρούνα, τοποθετήθηκε πάνω σε μετακινούμενη πλατφόρμα και αλλάζει τοποθεσία. Η εν λόγω πρωτοβουλία γίνεται στο πλαίσιο της μετακίνησης ολόκληρης της πόλης, προκειμένου να επιτραπεί η επέκταση του μεγαλύτερου ορυχείου της Ευρώπης.

Η εντυπωσιακή εκκλησία από κόκκινο ξύλο της Κιρούνα, στο βόρειο τμήμα της χώρας ξεκίνησε σήμερα (19/8) το «ταξίδι» προς τη νέα της τοποθεσία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η Κιρούνα τοποθετήθηκε σε μια τηλεκατευθυνόμενη, ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, η οποία μετακινείται με 500 μέτρα την ώρα.

A 113-year-old church in Kiruna, in northern Sweden, will embark on a two-day relocation to a new site nearly two miles away to make way for the expansion of the world's biggest underground iron ore mine https://t.co/HtwOSDLp5H pic.twitter.com/wwVOotFsMW — Reuters (@Reuters) August 18, 2025

Η λουθηρανική εκκλησία που κατασκευάστηκε το 1912 αναμένεται να φτάσει στον προορισμό της, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρισκόταν ως τώρα, αύριο (20/8), υπό το βλέμμα περισσότερων από 10.000 ανθρώπων επιπλέον των 18.000 κατοίκων της πόλης που έχουν συγκεντρωθεί πίσω από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας.

Το ταξίδι της εκκλησίας – βάρους 672 τόνων – ευλόγησε ο επίσκοπος Όσα Νίστρομ και η ιερέας Λένα Τιάρνμπεργκ, ενώ ανάμεσα στους θεατές θα βρεθεί και ο βασιλιάς Καρλ ΙΣτ’ Γκούσταβ.

Ο λόγος μετακίνησης

Ολόκληρο το κέντρο της πόλης Κιρούνα μετακινείται, εξαιτίας της επέκτασης του τεράστιου μεταλλωρυχείου της εταιρείας «LKAB». Την ώρα που οι εργασίες εξόρυξης επεκτείνονται ολοένα και πιο βαθιά (σ.σ. αυτή τη στιγμή η εταιρεία εξορύσσει σε βάρος 1.365 μέτρων), η σταθερότητα του εδάφους κάτω από την πόλη έχει μειωθεί, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο κατάρρευσης σε κάποιες περιοχές. Ήδη οι κάτοικοι έχουν παρατηρήσει ρωγμές σε σπίτια και δρόμους.

So this is happening right now here in Kiruna, Sweden. We're moving the massive wooden church. 0,5km/h to its new home in our new town. History being made on a Tuesday. pic.twitter.com/8zBAXmhv55 — Mia Stålnacke (@AngryTheInch) August 19, 2025

Η επιχείρηση μετακίνησης του κέντρου της Κιρούνα ξεκίνησε το 2004 και αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον ως το 2035. Το νέο κέντρο της πόλης εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το κόστος της μετακίνησης της εκκλησίας – που εκτιμάται στα 44,8 εκατ. ευρώ – έχει αναλάβει η LKAB.

Η εκκλησία της Κιρούνα

H επιβλητική εκκλησία, σχεδιασμένη από τον Σουηδό αρχιτέκτονα Γκούσταβ Βίκμαν, συνδυάζει διάφορες αρχιτεκτονικές επιρροές και περιλαμβάνει μοτίβα εμπνευσμένα από τους Σάμι, τους ιθαγενείς της περιοχής, που κοσμούν τα στασίδια.

Στο νεογοτθικό εξωτερικό της ξεχωρίζουν οι κεκλιμένες στέγες, ενώ σε κάθε πλευρά της εκκλησίας υπάρχουν παράθυρα. Στο εσωτερικό της υπάρχουν στοιχεία ρομαντισμού καθώς και ένα εικονοστάσιο ζωγραφισμένο από τον πρίγκιπα Ευγένιο της Σουηδίας (1865-1947) που απεικονίζει ένα τοπίο με παστέλ χρώματα εμπνευσμένο από τα ταξίδια του στην Τοσκάνη και τη νοτιοδυτική Σουηδία.

Η εκκλησία αποτελεί ένα από τα 23 μνημεία που έχουν ήδη μετακινηθεί στην Κιρούνα, με την LKAB να χαρακτηρίζει τη μετακίνηση αυτή «μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία».

I’m so glad I got to tour the #Kiruna church, which I understand was previously voted the most popular pre-1950 building in #Sweden. After seeing it in person, I can certainly understand why! pic.twitter.com/RoLOVkxttF — U.S. Ambassador to Sweden (@USAmbSweden) February 10, 2020

Και άλλα μεγαλύτερα, πιο βαριά αντικείμενα έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν, αλλά συνήθως μέσω λιμανιών ή βιομηχανικών περιοχών, όχι μέσα από μικρές πόλεις.

Οι δρόμοι της Κιρούνα διαπλατύνθηκαν από τα 9 στα 24 μέτρα ώστε η μετακίνηση να γίνει ομαλά, μια διαδικασία που διήρκεσε έναν χρόνο, σύμφωνα με την LKAB.

Το έδαφος γύρω από την αρχική τοποθεσία της εκκλησίας έχει σκαφτεί, επιτρέποντας την εγκατάσταση μεγάλων δοκών κάτω από το κτίριο για την ανύψωση του και στη συνέχεια την τοποθέτηση της ρυμουλκούμενης πλατφόρμας.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ)

