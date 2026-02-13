Ένα ασυνήθιστο μέτρο ασφαλείας εφάρμοσε ένας ιερέας στον Κορυδαλλό, αποφασίζοντας να οχυρώσει την εκκλησία του με ρολά, μετά από συνεχείς κλοπές και διαρρήξεις σε ναούς της περιοχής.

Οπως αποκάλυψε ο ίδιος, πέρσι τον Μάρτιο ληστές εισέβαλαν στην εκκλησία παρά τον συναγερμό, χρησιμοποιώντας τροχό για να σπάσουν την πόρτα και τη σιδεριά που την προστάτευε. Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά και τάματα από εικόνα της Παναγίας.

«Αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από μία διάρρηξη που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο. Οι ληστές μάλιστα χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν τα προστατευτικά σίδερα του ναού. Μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Επειδή έχουν ληστέψει και άλλους ναούς στην περιοχή, τόσο στον Κορυδαλλό όσο και στο Κερατσίνι, κρίναμε πως αυτή είναι η μόνη λύση, αφού ο ναός είχε και συναγερμό όταν έγινε η διάρρηξη» δήλωσε ο ιερέας.

Όπως είπε, «τα ρολά κλείνουν μόνο το βράδυ και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00, δε φαίνονται δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας».

«Μάθαμε ότι τον περασμένο Μάιο συνέλαβαν έναν 30χρονο που έκλεβε τάματα και χρυσαφικά από ναούς στον Κορυδαλλό, αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την αστυνομία ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έκλεψε και τον δικό μας ναό», συμπλήρωσε.