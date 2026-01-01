Μια εκκλησία στα περίχωρα του διάσημου Vondelpark του Άμστερνταμ τυλίχτηκε στις φλόγες το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας σχεδόν ολική κατάρρευση του κτίσματος ηλικίας 154 ετών.

Η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κηρύχθηκε σε περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αρκετές δεκάδες σπίτια έχουν εκκενωθεί. Όλοι οι γύρω δρόμοι, κοντά στην ιστορική εκκλησία Vondelkerk, έχουν αποκλειστεί.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να τυλίγουν τον κωδωνοστάσιο.

New Year's Eve fire broke out in the historic Vondelkerk church in the city of Amsterdam. The church, which was built in the 19th century, was completely destroyed.

Η εκκλησία, ηλικίας 154 ετών, «δεν μπορεί να σωθεί» και «ολόκληρη η εκκλησία καταρρέει», δήλωσε εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ασφαλείας Άμστερνταμ-Άμστελαντ.

Στις 2:30 π.μ. η φωτιά μαινόταν ανεξέλεγκτη και εκδόθηκε εθνικός συναγερμός που προειδοποιούσε τους ντόπιους για πυκνό καπνό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο και προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας νερό από το παρακείμενο Vondelpark.

BIG NEWS 🚨 Historic Vondelkerk Church burns after New Year celebrations. Reason unknown.



Large-scale evacuations and emergency alerts across the city.

Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να εισέλθουν στο κτίριο λόγω κινδύνου κατάρρευσης.

«Είναι ένα πολύ μεγάλο, ιστορικό κτίριο. Υπάρχει πολύ ξύλο και ο άνεμος επιτρέπει επίσης στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί εύκολα και ευρέως», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο ANP.

«Η χαρακτηριστική πρόσοψη της εκκλησίας έχει χαθεί. [Είναι] ένα τρομερά κακό και δραματικό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά».

«Πρόκειται για μια πολύ έντονη και τρομερή πυρκαγιά σε αυτή την μνημειώδη εκκλησία», δήλωσε η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χάλσεμα. «Η πρώτη μας ανησυχία και προτεραιότητά μας τώρα είναι η ευημερία και τα σπίτια των κατοίκων της περιοχής».

Amsterdam Church Fire,Historic Vondelkerk church catches fire during New Year Eve(Netherlands)

Η εκκλησία, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στην πλατεία Leidseplein – την πιο διάσημη περιοχή νυχτερινής ζωής της Ολλανδίας – χρονολογείται από το 1872. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το δημοφιλές Rijksmuseum και το Μουσείο Van Gogh.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή αν και εικάζεται πως ίσως προκληθηκε από πυροτεχνήματα.

