Αφού έζησε επτά χρόνια ως παράνομος μετανάστης στην Ισπανία, κάνοντας καθημερινές δουλειές και διαμένοντας σε παραγκουπόλεις, ο Μαροκινός Αμπντελμουτζούντ Έρα ελπίζει ότι μια μαζική νομιμοποίηση που ξεκίνησε η αριστερή κυβέρνηση μπορεί τελικά να αλλάξει την τύχη του.

«Χωρίς έγγραφα εργάζεσαι για πέντε ευρώ την ώρα. Με έγγραφα, εργάζεσαι νόμιμα, με περισσότερα χρήματα – ίσως επτά ή οκτώ ευρώ την ώρα», δήλωσε ο Έρα, 27 ετών, που ζει στην επαρχία Αλμερία της νότιας Ισπανίας.

Οι παράνομοι μετανάστες εκεί συγκεντρώνονται σε κυκλικούς κόμβους ελπίζοντας να προσληφθούν για να μαζέψουν φρούτα και λαχανικά στη μεγαλύτερη έκταση θερμοκηπίων στην Ευρώπη.

Είναι ένας από τους πολλούς παράτυπους μετανάστες που υποβάλλουν αίτηση για την νομιμοοποίηση, η οποία θα μπορούσε να ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο.

Η πολιτική αυτή αποτελεί πυλώνα της ατζέντας του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για την αξιοποίηση των οικονομικών οφελών της μετανάστευσης για τον γηράσκοντα πληθυσμό της, ακόμη και όταν άλλες χώρες «κλείνουν» τα σύνορα.

Ωστόσο, η πολιτική αυτή έχει εξοργίσει τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το Λαϊκό Κόμμα λέει ότι θα επιφορτηστούν υπέρμετρα δημόσιες υπηρεσίες, ενώ το αρκοδεξιό Vox κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να αντικαταστήσει τους Ισπανούς γηγενείς.

Αν είχε νόμιμο καθεστώς, είπε ο Έρα, θα μπορούσε να ακολουθήσει το όνειρό του να χτίσει μια επαγγελματική καριέρα στην πυγμαχία και να επισκεφτεί την οικογένειά του στο Μαρόκο.

«Έχω χάσει πολύ χρόνο. Μακάρι να είχα χαρτιά νωρίτερα», είπε.

Τον περασμένο μήνα, μια πυρκαγιά κατέστρεψε τον άτυπο οικισμό όπου ζούσε, αν και τα έγγραφά του για την νομιμοποίηση σώθηκαν επειδή τα είχε αποθηκεύσει στο τοπικό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού. Με περισσότερα από 30.000 εκτάρια (74.100 στρέμματα) εντατικών καλλιεργειών που καλύπτονται από πλαστικό, η Αλμερία είναι ο κύριος χειμερινός προμηθευτής λαχανικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ντοματών και των αγγουριών, εξάγοντας προϊόντα αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και απασχολώντας περίπου 80.000 άτομα, σύμφωνα με συνδικάτα και αρχές.

Ελλείψεις σε εργατικά χέρια

Ενώ ο τελικός αντίκτυπος στην παραγωγή και στο κόστος εργασίας είναι ακόμη ασαφή, οι επιχειρηματικές ομάδες και τα συνδικάτα του αγροτικού τομέα λένε ότι ελπίζουν ότι η απόφαση Σάντσεθ θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργαζομένων.

O Αντρέ Γκονγκόρα, συντονιστής του συνδικάτου αγροτών COAG, αναγνώρισε ότι ο τομέας απασχολεί ορισμένους μετανάστες στη χώρα παράνομα και δήλωσε ότι η νομιμοποίηση θα προσφέρει σταθερότητα.

Η ύπαρξη μεγαλύτερου εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να επιτρέψει τη φύτευση καλλιεργειών με μεγαλύτερη ένταση εργασίας και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, πρόσθεσε.

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν επικρίνει εδώ και καιρό τις συνθήκες γύρω από την Αλμερία, εκτιμώντας ότι περίπου 10.000 μετανάστες ζουν σε υποβαθμισμένες κατοικίες και ότι τουλάχιστον το 70% του εργατικού δυναμικού είναι παράνομο.

Ο πληθυσμός των 50 εκατομμυρίων της Ισπανίας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενος από τη μετανάστευση.

Περίπου 840.000 παράνομοι μετανάστες βρίσκονται επί του παρόντος στο εργατικό δυναμικό, εκτιμά το think tank Funcas.

Ανάμεσά τους είναι ο 35χρονος, Γκανέζος Μιχαέλ Αγκαμάγια ο οποίος ζει σε έναν καταυλισμό μεταναστών έξω από την πόλη Νιχάρ, με διακοπτόμενη παροχή ρεύματος και περιορισμένη πρόσβαση σε νερό.

Είναι πανευτυχής με την νομιμοποιήση και λέει ότι θέλει να συνεισφέρει στο νέο του σπίτι.

«Σίγουρα θα χρησιμοποιούσα όλες μου τις δεξιότητες και όλα όσα έχω για να βοηθήσω την Ισπανία να γίνει μια καλύτερη Ισπανία», είπε.

