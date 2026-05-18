Μία Βρετανίδα τουρίστρια και δύο Ελληνίδες τραυματίστηκαν στη Μενόρκα της Ισπανίας καθώς μέρος της πρόσοψη κτηρίου έπεσε πάνω στο τραπέζι καφετέιας όπου κάθονταν και έπαιρναν το πρωινό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί χθες στην πλατεία Placa Nova στην πόλη Ciutadella.

Η 65χρονη Βρετανίδα μαζί με δύο Ελληνίδες, ηλικίας 37 και 38 ετών, όταν ένα κομμάτι από μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω τους. Δύο από τις γυναίκες υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και οι γυναίκες διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.