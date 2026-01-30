Οι Κούρδοι της Συρίας που ελέγχουν την αυτόνομη περιοχή στην βόρεια Συρία ανακοίνωσαν ότι έφθασαν σε συνολική συμφωνία με την Δαμασκό βάσει της οποίας οι στρατιωτικές τους δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την πρώτη γραμμή, οι δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού θα αναπτυχθούν στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί που σήμερα ελέγχονται από τους Κούρδους και οι κουρδικές δυνάμεις θα παραμείνουν συγκροτημένες σε τρεις ταξιαρχίες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters