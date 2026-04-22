Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του στη New York Post την Τετάρτη (22/4) υποστήριξε ότι είναι αρκετά πιθανό να πραγματοποιηθεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ακόμη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Post, οι δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με το Πακιστάν, το οποίο κάνει λόγο για «θετικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες» και επαναφέρει το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στις επόμενες «36 έως 72 ώρες».

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, σε σχετική ερώτηση για αυτή την πιθανή εξέλιξη, ο Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος ότι είναι πιθανό. «Έχω δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις μας να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και σε όλα τα άλλα, να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρησιακή ικανότητα.

Για τον λόγο αυτό, σκοπεύω να παρατείνω την εκεχειρία έως ότου κατατεθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social μία μέρα νωρίτερα.

Στις ώρες που ακολούθησαν, το Ισλαμαμπάντ συνέχισε τις διπλωματικές του επαφές με την Τεχεράνη, με το χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από την εκτίμηση της προόδου αυτών των συνομιλιών, σύμφωνα με πακιστανική πηγή.

«Η εκεχειρία εξακολουθεί να τηρείται, παρά την έντονη ρητορική, γεγονός που υποδηλώνει θετική στάση και από τις δύο πλευρές», ανέφερε η ίδια πηγή, επισημαίνοντας ότι «δεν παρατηρείται στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά».

Πηγή: New York Post